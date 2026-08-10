甜品加深近視？20歲女近視飆至1500度！醫揭甜品是關鍵+護眼3食物

近視原因｜甜品｜數據顯示，香港成年人的近視率是全球第一，近年6至9歲兒童的近視比率暴增3倍，出現「幼齡化」趨勢。而近視的原因有好多，如遺傳、常低頭玩手機等。不過可有想到吃甜品都會加深近視？有報道指，一名約20歲的女子度數高達1500度，醫生檢查後發現，與她常吃甜品有關。



香港成年人的近視率是全球第一，近年6至9歲兒童的近視比率暴增3倍，出現「幼齡化」趨勢。（magnific）

近視原因｜多少度才算近視？

「近視」顧名思義就是可以看清近处的物體，但看不清遠處的事物。在臨床驗光與視力檢查中，判斷是否近視主要看測量度數。

~輕度近視： 50度至300度

~中度近視：300度至600度

~高度近視： 600度以上



高度近視的人不只看不清這麼簡單，他們的眼球會比正常人長約一成，有機會導致視網膜脫落、黃斑部病變、白內障等疾病，甚至造成永久失明，絕對不能掉以輕心。

20歲女因長期吃甜品，近視度數飆升致1500度。（AI生成圖片）

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近視原因｜20歲女因長期吃甜品 近視飆升至1500度

據《成都商報》報道，小李（化名）因近視度數飆升到1500度，已對生活造成影響，便想去醫院做近視手術。她表示，自己小時候就近視，不過平日有注意護眼衛生，也知道如何正確保護眼睛，但是不明白為什麼度數仍然上升。隨後醫生詢問了相關的病史，得知小李從小就喜歡吃甜食，就連來醫院做手術，包內都裝滿甜食，體重達150斤。於是因此推斷，其近視加深的原因與大量吃甜食有一定的關係。

吃太多糖還會導致體內缺乏維他命B1，一旦缺乏，會致視神經功能障礙。（pexels）

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近視原因｜醫生拆解甜品致近視2大原因

據《成都商報》，四川大學華西第四醫院眼科主任醫師陳豫川教授指出，除了遺傳、不良的用眼習慣外，慢性疾病（如糖尿病）和營養失調也是重要因素。而長期大量吃甜就屬於營養失調的一種。

1. 缺鈣 令眼軸被拉長

陳教授解釋，當長期吸入大量糖分時，在代謝過程中會產生大量酸性物質。為了中和這些酸性，身體不得不消耗大量的鈣，導致「血鈣」減少。偏偏在兒童發育的過程中，眼球纖維膜（尤其是鞏膜）最需要充足的鈣質，若缺乏眼球壁就會變薄、變軟，易導致眼軸被拉長，甚至會變成高度近視，而眼軸長每增加1毫米等於多出300度近視。

2. 缺維他命B1 導致視神經功能障礙

除了影響鈣質吸收，吃太多糖還會導致體內缺乏維他命B1。維他命B1是維持神經系統正常運作的重要營養素，一旦缺乏，就會導致視神經功能障礙。

近視原因｜近視到幾歲才不會加深?

根據美國專業醫學與視光學媒體平台《Review of Myopia Management》的資料顯示，有高達96%的人24歲後近視度數會完全定型不再加深。不過在進入職場後，度數依然有可能增加，特別常對著電腦、手機，眼睛極易乾澀疲勞、視線模糊。台灣營養師薜曉晶就推薦可多吃護眼食物，減藍光傷害。護眼食物｜機不離手眼矇有救！專家推3食物減衰退1蔬菜助過濾藍光

護眼3類食物

1. 深海魚類 維護視神經健康

三文魚、鯖魚、秋刀魚等深海魚類，富含奧米加3（Omega-3），可維護視神經健康，有效緩解眼睛乾澀。

三文魚、鯖魚、秋刀魚等深海魚類，富含奧米加3（Omega-3），可維護視神經健康，有效緩解眼睛乾澀。（Robson veneziani@Pixabay）

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2. 菠菜 降低黃斑部病變風險

菠菜富含葉黃素和玉米黃素，可過濾藍光傷害，降低黃斑部病變風險。若不吃菠菜，可以吃羽衣甘藍、蛋黃都得。

菠菜富含葉黃素和玉米黃素，可過濾藍光傷害，降低黃斑部病變風險（Jacqueline Howell@pexels）

3. 紅蘿蔔 提升夜間視力

紅蘿蔔含有β-胡蘿蔔素，會在體內轉化為維他命A，提升夜間視力與眼球免疫力。

紅蘿蔔含有β-胡蘿蔔素，會在體內轉化為維他命A，提升夜間視力與眼球免疫力。（unsplash）

參考資料：香港眼科學會、台全眼科