番茄食譜｜免汆燙去皮攪拌機　達人簡單1招煮濃郁番茄醬+防癌食法

撰文：聯合新聞網
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在家製作料理常因備料與清潔繁瑣，讓人打退堂鼓。台灣生活達人陳映如近期於Facebook分享廚房實用小撇步，教導大家無需使用調理機或打碎設備，僅需善用冰箱「冷凍」功能，就能輕鬆做出濃郁細緻的番茄糊，不僅操作簡便，更能少洗一部家電設備。

陳映如說明，作法為將整顆番茄洗淨後直接放入冷凍庫使用時不需特別退冰，直接拿磨泥板把番茄磨碎再放入鍋中以小火慢慢煮至喜歡的濃稠度即可。透過磨泥方式可完整保留番茄皮與果肉，煮熟後口感細緻順口，免去另外處理皮渣的麻煩，非常適合處理過剩番茄。

番茄因低熱量且富含營養，曾獲選為優質食物與超級食物。《PrimePlus健康設計家》品牌營養師Grace曾指出，番茄含有豐富茄紅素與維他命C，抗氧化能力強，有助於清除自由基、養顏美容並維持皮膚健康。此外，聖女小番茄屬於高鉀食物，適量攝取有助於排出水分與鈉、控制血壓，但腎臟病患者因功能降低，需依醫囑限制鉀的攝取。

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多項研究亦指出茄紅素可能有預防前列腺癌、降低心血管疾病風險及減少身體發炎等效益。若想增加茄紅素吸收，應挑選紅色系番茄並加熱烹調，破壞細胞壁並改變結構以提升生物利用率；同時搭配油脂攝取，更能提高親脂性類胡蘿蔔素的吸收效果，加工食品建議搭配10克以上油脂。

若想補充對光熱敏感的維他命C，則建議食用生鮮未加熱的小番茄，每100克小番茄含有43.5毫克維他命C。烹調熱料理時可選擇蔬菜類的大番茄搭配油脂加熱，小番茄則適合涼拌或當飯後水果，大家可依據營養需求彈性選擇大小番茄進行料理。

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