茄子怎煮不變黑？內行網友教煮前多1步超有效！台農業部2招抗氧化

每年5月到11月是茄子的盛產季節，這種價格實惠又富含營養的紫色蔬菜，受到許多人歡迎。茄子富含維他命A、C、B群、膳食纖維及花青素等，不僅熱量低，更有助於促進消化與均衡營養。



然而，茄子在烹調過程中極易發生氧化而變黑，讓許多人感到困擾。想煮出外酥內嫩不變黑的茄子，台灣農業署也公開了技巧。

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茄子怎麼煮才不會變黑？內行教技巧：水滾才能放茄子

近日有網友在threads上發文表示，聽說煮茄子時，要將茄子壓進水裡煮才不會變黑，不過照做後發現還是失敗，讓他不禁感嘆，「結果還是一樣。心好累」。

貼文一出，不少網友紛紛分享技巧：

「水要『大滾』的時候，才能放下茄子。紫色朝水面放就好了」

「用炸的也會定色，主要是溫度，放下去的時候，不管是水還是油，溫度夠高就會定色」

「我都蒜頭一點油爆香後，放冷水丟切好茄子，過程都不能開蓋，大約3-5分開蓋顏色還是漂漂亮亮，加九層塔燙一下醬油膏，上桌」

「從中間剖一半切，自然而然紫色那面就可以朝下燙，水中加一點油跟鹽巴，水從頭到尾都要大滾，燙個3分半即可」

「用水煮的加酸可以防止變色，完美主義的還是得完全泡在油裡煮熟才是最完美的藍紫色」

「我都是沾白醋然後去蒸，就不會變色了」

「泡白醋水實測有效」



台灣農業部教2招技巧，美味不變色

對此，農業部曾於Facebook分享，「茄子是不是常越煮越黑呢 ？教你簡單2招 ! 防止茄子氧化變黑」

1. 將茄子切長條狀後，將茄子放入添加鹽的水中浸泡，浸泡於添加檸檬汁液的水也可，一樣有抗氧化的效果。

2. 將切好的茄子下高溫油鍋，一樣可以防止茄子變黑，只要有事先「過油」的茄子，之後再烹煮或拌炒，保證色香味俱全。

此外，農業部曾指出，涼拌茄子成為推薦的代表性秋季時令料理。茄子不僅熱量低，同時富含維他命C與膳食纖維，具有促進消化和均衡營養的作用。如何煮茄子不變黑，只需將茄子壓入滾水煮至完全不接觸空氣，有效避免單寧氧化造成變色。

涼拌茄子食譜

材料

茄子3條、醬油膏2湯匙、香油1茶匙、蒜末1/2湯匙、辣椒、九層塔少許

作法步驟

1. 將茄子洗淨去蒂，每條橫切成2段。

2. 把茄子放進鍋中水煮約5分鐘至熟透，冷卻後切成5cm長段並排於盤中。

3. 辣椒與九層塔切碎，與所有調味醬料拌勻，淋在茄子上即可享用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：茄子怎麼煮不變黑？內行教下鍋前1撇步「不變色抗氧化」，不用泡鹽醋、軟嫩美味口感秒升級】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

