番茄保存｜番茄仔放雪櫃都發霉！做錯細菌多64%+2招保存要否去蒂?

番茄保存｜番茄仔吃起來一啖一粒，酸甜又開胃，更有改善便秘、預防癌症等功效。但極易壞變質，令人頭大。別以為直接丟進雪櫃就萬事大吉，只會更容易發霉。事實上，買回來的番茄仔要多做1步，才能口感脆甜、存放更久不發軟。



你有沒有發現，番茄發霉通常都從蒂頭開始，這是因為蒂頭才是讓其壞掉的元兇。（freepik）

番茄保存｜番茄保存關鍵 去蒂3原因

你有沒有發現，番茄發霉通常都從蒂頭開始？這是因為蒂頭才是讓其壞掉的元兇。日本一項實驗證明，帶蒂頭的小番茄在存放7天後，細菌數量最高暴增64%，且水分流失約3.2%；反之，摘除蒂頭後細菌增加率為0，果實也能維持更好的新鮮度。此外，蒂頭亦不是分辨是否新鮮的標準。所以在保存之前，一定要把蒂頭去掉。

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1. 防止細菌滋生

番茄蒂頭的縫隙極易積存水分與細菌，尤其在潮濕的雪櫃中更容易滋生霉菌。特別到了夏天，一旦其中一顆發霉，很快便會波及其他番茄，導致整盒腐爛。

2. 減少水分流失

番茄的水分與養分會透過蒂頭流失。若長時間保留，就容易變得乾癟皺皮，反之，去除蒂頭能有效鎖住水分，讓番茄保持新鮮。

3. 避免損傷

番茄蒂頭堅硬且尖銳，在包裝中碰撞搖晃時極易劃破其他果皮，會加速番茄的腐壞速度。

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除了保留蒂頭係錯的之外，另一個常見的錯誤做法是清洗完再放入雪櫃。（freepik）

番茄保存2招 最長可存半個月

除了保留蒂頭係錯的之外，另一個常見的錯誤是清洗完再放入雪櫃。洗後的番茄若帶有水氣進入冰箱，水分會從果蒂處滲入，導致內外壓力不均，令果皮裂開。那麼正確的做法又是什麼？其實只需2招便可解決。

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1. 吃多少 洗多少

番茄買回家後不要全部洗，先去蒂，吃多少，洗多少。如果真的想清洗，可以洗完後逐顆擦乾，並在保鮮盒底上墊一層紙巾來吸附濕氣，如此便能保存1周以上。

番茄洗完後可逐顆擦乾，並在保鮮盒底上墊一層紙巾來吸附濕氣，如此便能保存1周以上。（AI生成圖片）

2. 保鮮袋法

「01教煮」記者早前曾實測過這個方法，主要針對大番茄。買回來後先洗淨抹乾，並用保鮮紙包好，再放入密實袋中，最後放在雪櫃蔬果格中保存便可。記得擺放時一定要保持蒂頭向下，這樣做可保存大半個月。

買回來的番茄先洗淨抹乾，並用保鮮紙包好，再放入密實袋中，最後放在雪櫃蔬果格中保存便可。（資料圖片）

參考資料：女人愛最大