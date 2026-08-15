炒菜貼士｜炒椰菜軟爛出水？台農糧署教3步快炒爽脆鮮甜+挑選5招

椰菜（高麗菜）是人們餐桌上少不了的美味，然而不少人炒椰菜時常遇到出水過多，導致成品口感軟爛的問題。台灣農業部農糧署在Facebook公開挑選與料理秘訣，選擇蓬鬆菜款並搭配高溫快炒，即可保持爽脆鮮甜。



台灣農業部農糧署於Facebook發文指出，每年10月至4月是平地椰菜的主要產季，挑選椰菜時可觀察外觀是否翠綠、底部是否潔白，並選擇葉片完整、有光澤且無黃化或水傷者；若重量較輕、結構較蓬鬆，代表水分充足，炒起來口感會更加爽脆。

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針對烹調技巧，台灣農糧署表示炒椰菜好吃的關鍵是高溫快炒。下鍋前應先將鍋子充分預熱，加油後再放蒜末爆香，避免蒜頭因溫度不足產生苦味。

椰菜入鍋後快速翻炒，可沿著鍋邊加入少量清水，利用蒸氣快速加熱，讓椰菜保持鮮甜。農糧署提醒，椰菜下鍋後不宜炒太久，也不要頻繁加水或蓋鍋悶煮，以免蔬菜大量出水影響爽脆口感。

台灣國宴主廚溫國智也曾在YouTube分享，料理前可先把葉片一片片剝下，用手撕成適當大小後清洗，再放入盆中加入少量油與鹽巴拌勻，讓椰菜稍微軟化並釋出水分。這項步驟能使椰菜在烹調時更快熟成，口感也更加均勻爽脆。

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