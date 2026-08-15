炒菜貼士｜炒椰菜軟爛出水？台農糧署教3步快炒爽脆鮮甜+挑選5招
撰文：中天新聞網
出版：更新：
椰菜（高麗菜）是人們餐桌上少不了的美味，然而不少人炒椰菜時常遇到出水過多，導致成品口感軟爛的問題。台灣農業部農糧署在Facebook公開挑選與料理秘訣，選擇蓬鬆菜款並搭配高溫快炒，即可保持爽脆鮮甜。
台灣農業部農糧署於Facebook發文指出，每年10月至4月是平地椰菜的主要產季，挑選椰菜時可觀察外觀是否翠綠、底部是否潔白，並選擇葉片完整、有光澤且無黃化或水傷者；若重量較輕、結構較蓬鬆，代表水分充足，炒起來口感會更加爽脆。
相關文章：揀椰菜貼士｜護胃助防癌 挑選5招揀結實或蓬鬆？正確存放保鮮30日👇👇👇
+8
針對烹調技巧，台灣農糧署表示炒椰菜好吃的關鍵是高溫快炒。下鍋前應先將鍋子充分預熱，加油後再放蒜末爆香，避免蒜頭因溫度不足產生苦味。
椰菜入鍋後快速翻炒，可沿著鍋邊加入少量清水，利用蒸氣快速加熱，讓椰菜保持鮮甜。農糧署提醒，椰菜下鍋後不宜炒太久，也不要頻繁加水或蓋鍋悶煮，以免蔬菜大量出水影響爽脆口感。
台灣國宴主廚溫國智也曾在YouTube分享，料理前可先把葉片一片片剝下，用手撕成適當大小後清洗，再放入盆中加入少量油與鹽巴拌勻，讓椰菜稍微軟化並釋出水分。這項步驟能使椰菜在烹調時更快熟成，口感也更加均勻爽脆。
相關文章：椰菜營養｜菜葉包覆要不要洗？營養師揭6大益處+清洗秘訣+5種配搭👇👇👇
+8
炒菜貼士｜炒椰菜別只知加蒜頭！網友分享加1物瞬間提鮮+保存3招椰菜功效｜護胃抗炎椰菜3好處 營養師教1食法好過快炒 3類人慎吃蔬菜保鮮｜網民分享日本神器延長生菜椰菜保鮮期 專家3保鮮妙法羽衣甘藍功效丨護骨助防癌7大功效 膳食纖維=椰菜3倍！3類人慎食椰菜食譜｜古早味椰菜飯鹹香濃郁富營養3步完成！哪月份椰菜最甜?
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」