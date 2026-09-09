日本爆紅「0滴油唐揚雞」食譜　外酥內嫩免油炸只需3步！健康多汁

想吃外酥內嫩、肉汁飽滿的唐揚雞，卻又擔心油炸料理的高熱量與高脂肪嗎？



日本人氣料理作家Harapeko Gurizurī（はらぺこグリズリー，@cheap_yummy）早前在X分享一款話題十足的「0滴油唐揚雞」食譜，不必開油鍋，只要使用烤箱，就能做出媲美現炸的酥脆口感與鮮嫩肉汁，吸引大批網友關注與嘗試。

接下來就一起看看這道簡單、美味又兼顧健康的唐揚雞該怎麼做吧！

0滴油唐揚雞食譜（01製圖）

百萬暢銷料理作家公開「免油炸唐揚雞」秘訣👇👇👇

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累積著作銷量突破百萬冊、多次榮獲日本料理書大賞的人氣料理作家Harapeko Gurizurī（はらぺこグリズリー，@cheap_yummy），為了做出「不必油炸也一樣美味」的唐揚雞，特別研發了這道零用油食譜。

他表示，唐揚雞是自己最喜愛的料理之一，但傳統油炸方式的脂質含量較高。經過反覆嘗試後，終於完成這款完全不使用食用油，卻依然擁有酥脆外皮與鮮嫩肉汁的健康版本，並將其命名為「0滴油也超級美味的唐揚雞（油0滴でめちゃくちゃ美味しい唐揚げ）」。

這道食譜收錄於其新書《世界第一美味又健康的懶人料理（世界一美味しくて健康的なズボラ飯）》，全書由管理營養士監修，每道料理皆控制在鹽分2.5g以下、脂質20g以下，即使是不擅長下廚的人，也能輕鬆做出美味又兼顧健康的料理。

「0滴油唐揚雞」食材 2人份

去骨雞腿肉250g，醬油2小匙，味醂2小匙，清酒2小匙，蒜泥1/2小匙，薑泥1/2小匙，太白粉（片栗粉）2大匙。

「0滴油唐揚雞」做法

Step 1｜醃製雞肉

將雞腿肉切成適口大小，放入碗中，加入醬油、味醂、清酒、蒜泥及薑泥，充分抓拌均勻，讓雞肉充分吸收調味。

Step 2｜裹上生粉（太白粉）

加入生粉，再次抓拌，讓每塊雞肉均勻裹上一層薄薄的粉。

Step 3｜直接放進烤箱

烤盤鋪上烘焙紙，將雞肉均勻排放。

不用預熱烤箱，直接放入烤箱，以240°C烘烤約25～30分鐘即可完成。

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外酥內嫩的口感、就像現炸一樣

作者表示，完成後的唐揚雞外皮酥脆、內部鮮嫩多汁，每咬一口都能感受到肉汁在口中散開，甚至會讓人忍不住懷疑：「這真的沒有用油炸嗎？」

他也幽默表示，雖然一定會有人吐槽「沒有炸就不能叫唐揚雞」，但只要親自吃過，就能感受到這道料理帶來的驚喜。

如果平時喜歡吃唐揚雞，卻又希望減少油脂攝取，這道「0滴油唐揚雞」會是不錯的選擇。不僅食材簡單、步驟容易，不需要開油鍋也能做出香酥多汁的口感，非常適合忙碌的上班族或家庭日常料理。

下次想吃炸雞時，不妨試試這款日本爆紅的健康版食譜吧！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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