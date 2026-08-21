檸檬手撕雞食譜｜做法簡單15分鐘懶人版、多做1步爽彈嫩滑不結油

手撕雞食譜做法，是道非常百搭、方便、不浪費的菜式。一碟雞上桌，雞髀、雞翼、雞背脊最快被消失，往往剩下的都是雞胸，不愛吃又不想浪費，可把它留起，拆骨起肉撕成雞絲拌沙律，或配以粉皮麻醬做雞絲粉皮。這次選了雞髀肉配酸酸辣辣的檸檬陳醋辣椒汁，滑嫩彈牙開胃醒神，15分鐘便做到！



檸檬手撕雞食譜做法

雞髀肉可燙熟 多1步做法爽嫩不結油

手撕雞點整？手撕雞原是川式涼菜，也有說是山東名物，乾隆都嚐過讚好。手撕雞，講究一點的，當然買隻走地雞最好，用上湯熬製慢火浸熟……但放工放假都不想勞動，雪櫃有雞髀就用雞髀，有檸檬就取材檸檬。

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手撕雞的雞肉如何煮熟?

雞髀放入滾水烚煮是最快捷、較健康的做法，也可用上湯滾起後浸熟，蒸亦無妨。正如不用雞髀，也可以雞胸、雞扒代替，只要謹記之後用冰水過冷河，沖走油分，肉質才夠爽滑彈牙，凍吃也不會結出油塊，影響口感。

手撕雞用什麼醬料?

醬汁用上檸檬，再加入陳醋，酸味即時截然不同，配上其他醬料辣椒等，酸辣更有層次，尤其在這悶悶熱熱的日子感覺分外清新。

檸檬手撕雞食譜

檸檬手撕雞食譜

食譜 檸檬手撕雞（烚） 材料 雞髀2隻、檸檬1個、葱3條、薑2片、芫荽2棵、蒜頭5瓣、辣椒1隻、豉油1湯匙、陳醋1湯匙、糖1茶匙、麻油1茶匙、芝麻適量 做法 1. 葱切段，芫荽切細，蒜頭切蓉，辣椒切碎，把3/4檸檬切片，雞髀洗淨。 2. 燒熱一鍋水，放入葱、薑和雞髀烚煮約10分鐘至熟。 3. 取出雞髀放入冰水中汆水，剩起待涼。 4. 把雞髀撕出雞肉，備用。 5. 把陳醋、糖、蒜蓉、芫荽、辣椒、麻油、檸檬片拌勻，加入1/4檸檬榨汁混合成醬汁。 6. 把醬汁加在雞絲上拌勻，撒上芝麻即成。

手撕雞健康小貼士：

雞肉，比豬、牛、羊的蛋白質豐富，而且蘊含人體所有必需的氨基酸，易被人體吸收。雖然雞髀的脂肪含量較雞胸多，亦因此較嫩滑，但經過烚煮和過冷河，流失不少油脂，吃得較健康。檸檬，富含維他命Ｃ，配上雞肉的蛋白質，是體內合成膠原蛋白的關鍵。膠原蛋白能促使肌膚充滿彈性，有助減退幼紋，延緩衰老。

攝錄：詹郭敏、陳錦超剪接：吳宇峰場地提供：美亞廚具

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