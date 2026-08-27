穩血糖食譜｜主廚推介燕麥牛油果蛋餅　抗壓助眠減焦慮＋簡易做法

想要調節內分泌、舒緩情緒與幫助睡眠，從一天的第一餐「早餐」開始聰明吃！



台灣健康主廚陸巧因分享一道「燕麥牛油果蛋餅」，捨棄了傳統由精緻麵粉製成的餅皮，改用營養豐富的非精緻全穀類，不僅吃得美味健康，還能幫身心好好抗壓。食譜如下：

材料

蛋餅皮食材：熟燕麥片40克、綠茶40c.c.、雞蛋1顆、鹽巴2克。

內餡：雞蛋碎2顆、熟毛豆碎30克、薯仔泥100克、黑胡椒3克、鹽巴3克、生菜2片、起司30克、牛油果片30克、起司粉10克、紅椒粉3克。

作法

1. 將即食燕麥中加入雞蛋液、綠茶，並緩慢倒入與燕麥約等比例的水量，均勻攪拌，調製燕麥麵糊。

2. 將事先準備好的薯仔泥與雞蛋，拌勻在一起備用。

3. 熱油鍋後倒入調好的燕麥麵糊，煎成餅皮。

4. 在煎好的餅皮上，鋪上拌好的薯仔泥、毛豆碎、綠色蔬菜與起司片，將餅皮捲起來稍微煎一下。

5. 在表面撒上適量的鹽、胡椒、起司粉，以及紅椒粉調味。

6. 蛋餅切段盛盤後，將牛油果片放於蛋餅上，即可美味上桌。

Tip：如果不喜歡燕麥直接煎出來帶有顆粒的粗糙咬勁，主廚陸巧因透露一個厲害的技巧，可以把調好的燕麥麵糊，放進調理機裡打勻；打過之後的質地會變得非常細緻，煎出來的餅皮非常Q彈。若要保留原本的燕麥顆粒，麵皮質地會比較粗，建議在鍋中煎時不要隨意翻面，以免碎裂。



營養加分

台灣資深醫藥記者洪素卿提到，蛋黃與非精緻的燕麥全穀類中，富含豐富的維他命B群，是人體維持神經系統健康、對抗壓力的營養素。而食材中的毛豆與雞蛋提供了完全蛋白質，其富含的色胺酸還能進一步幫助身體製造快樂荷爾蒙，達到舒緩情緒與助眠的作用。

同時，配料中的綠色蔬菜富含礦物質「鎂」，它是穩定情緒、避免身體過度焦躁的重要元素。以燕麥取代精緻麵粉，加上高纖維食材，讓餐後血糖穩定升降，防止壓力荷爾蒙（如皮質醇）因血糖劇烈波動而暴衝。

相關文章：牛油果營養｜降膽固醇防心血管病 營養師推薦3食譜 減肥最啱！

+ 14

延伸閱讀：

薏仁生薑燜雞腿／夏天吹冷氣、喝冷飲恐宮寒 薏仁配紅棗幫你暖宮消腫

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

