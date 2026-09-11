毛豆功效｜40歲後難入睡？營養師教吃凍毛豆助眠附食譜+通便5功效

毛豆功效｜隨著年齡的增長就難入睡，睡眠質素愈來愈差，尤其40歲後。想要睡眠好，除了依賴藥物，也可從日常飲食入手，更安全更持久。日本營養師推薦吃毛豆（英文：Edamame）可改善睡眠質素，但只有1種吃法才有效。



想睡得好，與其大量攝取色氨酸，不如在日常生活中，多補充蛋白質，因此推薦吃冷凍毛豆。（pixabay@takedahrs）

毛豆功效｜40歲後難入睡 營養師推吃冷凍毛豆

褪黑素是調節睡眠的關鍵荷爾蒙，常在夜間分泌。隨著年齡增長，褪黑素的分泌會逐漸減少，導致入睡困難，尤其40歲或以上的女性。而色氨酸是體內合成褪黑素的原料之一，但並不是攝取大量的色氨酸就能增加褪黑激素。據日媒《Yoga Journal》報道，營養師松田真紀表示，褪黑素的分泌不僅受飲食影響，也受生物鐘和光照的影響。與其大量攝取色氨酸，不如在日常生活中，多補充蛋白質，她推薦吃冷凍毛豆。

大豆完全成熟後，依據顏色可分成黃豆、黑豆和青豆。而毛豆就是未成熟的大豆，因其外表毛茸茸，所以叫做「毛豆」。（資料圖片）

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毛豆功效｜毛豆是什麼？是黃豆嗎？

大豆完全成熟後，依據顏色可分成黃豆、黑豆和青豆。而毛豆就是未成熟的大豆，因其外表毛茸茸，所以叫做「毛豆」。松田真紀指出，毛豆富含色氨酸，這是組成氨基酸的重要原料之一，而氨基酸是構成蛋白質的有機化合物。

冷凍毛豆的營養成分（以每100克計算）

1. 蛋白質：13克

2. 膳食纖維：7.3克

3. 色氨酸：170毫克

4. 維他命B6：0.14毫克

5. 鎂：76毫克



意味著，毛豆可以讓你一次性攝取多重營養物質，包括：膳食纖維、維生素和礦物質等。

毛豆功效｜降乳癌風險／抗氧化／改善便秘5功效

毛豆功效【1】降低乳癌風險

毛豆富含大豆異黃酮，一項發表於《美國國家衛生院》的研究指出，吃大豆異黃酮，有助降低停經前和停經後的女性羅患乳癌的風險。若已患有乳癌，還有助於改善病情。

毛豆功效【2】降低膽固醇

毛豆富含亞油酸和亞麻酸，能幫身體加速代謝脂肪，輔助降低膽固醇。

毛豆功效【3】抗氧化

毛豆富含維他命C以及多酚類物質，有抗氧化作用、

毛豆功效【4】改善便秘

毛豆富含膳食纖維，有助促進腸胃蠕動、幫助消化。

毛豆功效【5】緩解食欲不振

夏天流汗多，體內的鉀離子很容易流失，讓人覺得全身無力、沒有胃口。而毛豆富含鉀，有效消除疲勞、緩解食慾不振。

營養師松田真紀還特別提醒，並不意味著單吃毛豆就能改善睡眠品質，因為睡眠受飲食、光線、壓力、年齡和環境等多重因素的影響。（unsplash@ling_hua）

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毛豆食譜｜營養師推薦：冷凍毛豆拌豆腐

松田真紀表示，冷凍毛豆一年四季都很容易買到，極其方便。特別推薦這道「冷凍毛豆拌豆腐」的懶人食譜，無需開火，只要簡單3步即可搞掂。不論是早上抹吐司、晚餐當配菜，還是作為零食都非常百搭。

特別推薦這道「冷凍毛豆拌豆腐」的懶人食譜，無需開火，只要簡單3步即可搞掂。（AI生成圖片）

冷凍毛豆拌豆腐食譜

材料

嫩豆腐或老豆腐1/2塊（約150克，不需特別瀝乾）

冷凍去殼毛豆4湯匙（需要事先解凍）

醃菜2湯匙（切碎）（如泡菜、醃蘿蔔等）

白芝麻粉1湯匙

芝麻油適量

醬油適量



做法：

1. 將嫩豆腐放入碗中，用叉子或打蛋器壓碎。

2. 加入解凍好的毛豆、切碎的醃菜以及白芝麻粉，將所有食材充分攪拌均勻。

3. 試一下味道，根據個人喜好滴入少許芝麻油或醬油增香提味，即可。



毛豆好處｜營養師教5步 改變生活習慣助入睡

營養師松田真紀還特別提醒，並不意味著單吃毛豆就能改善睡眠品質。因為睡眠受飲食、光線、壓力、年齡和環境等多重因素的影響。想要真正睡得好改變生活習慣才關鍵。

~早上醒來後，曬曬太陽

~不要頻繁改變每天的起床時間

~白天可適度的做運動

~夜間避免強光

~確保充足的睡眠



參考資料：《人民網》