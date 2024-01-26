卵巢早衰｜40歲停經？30歲功能像50？延緩卵巢衰老5營養多吃毛豆

在現代快節奏的生活和壓力加劇，加上不良飲食習慣的影響，使得許多女性年紀輕輕就面臨「卵巢早衰」的問題，明明才30歲，卵巢功能卻像50歲，甚至40歲就提早停經。



台灣營養師高敏敏指出，卵巢早衰與人會變老的原理相同，雖然無法阻止或逆轉，但透過後天的飲食調理，可以延緩衰老的速度。她也提供了幾種對抗卵巢衰老的必吃營養素，幫助女性朋友更好地照顧自己。

抗卵巢早衰必吃5營養素（按圖看清👇👇👇）

+ 3

以下高敏敏分享5種抗卵巢衰老的營養素，以及推薦食材，無論是想要增加女人味、提早抗衰，或是延緩變老的速度，都可以透過飲食來幫忙：

1. 大豆異黃酮

豆製品中富含大豆異黃酮，可以抗氧化，對延緩老化有很大的幫助。可以透過喝豆漿、吃毛豆等食材來攝取。

2、3. 肌醇與葉酸

肌醇與葉酸，也就是一般常說的維他命B8跟B9，這些水溶性維他命可以改善不規則的排卵，增加卵子的成熟數。建議每天都要食用綠色蔬菜和全穀雜糧類的食物，像是燕麥就是一個不錯的選擇。

相關文章：長壽飲食｜每天5色蔬果至少3色！營養師抗老助防癌貼士愈多色愈好👇👇👇

+ 8

4. 輔酶Q10

輔酶Q10可以提高卵子品質，維持女性功能的健康。可以藉由攝取橄欖油和堅果來補充。

5. 維他命D3

要攝取維他命D3，可以透過吃吞拿魚、冬菇、牛奶等食材來補充，天氣好的時候更可以多曬太陽，來增強維他命D3的吸收。

延伸閲讀：

燕麥片是整腸高手！2種膳食纖維要吃「黃金比例」才有效

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」