毛豆冷知識｜毛豆非低脂食物？營養師揭3大真相高葉酸、耐水煮

毛豆是不少人喜愛的豆類食物，不僅含有蛋白質與膳食纖維，還有不少營養素。台灣營養師老辜分享毛豆3個冷知識，包括葉酸含量高、其實不是低脂食物，以及維他命C經適當烹調後仍能保留不少。



營養師老辜在Facebook粉專「老辜營養與科學」指出，毛豆的第一個冷知識是葉酸含量相當高。每100公克新鮮毛豆平均約含462微克葉酸，換算後約可提供成人每日葉酸建議量的115%，但實際含量會受到品種及烹調方式影響。

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老辜表示，毛豆煮熟後仍然含有葉酸，但由於葉酸屬於水溶性營養素，水煮過程可能造成部分流失。如果希望減少營養素接觸水分而流失，可以選擇蒸煮等烹調方式。

第二個冷知識是，毛豆其實不是低脂食物。每100公克新鮮毛豆約含7.8公克脂肪，且以不飽和脂肪酸為主，其中也包含植物性Omega-3脂肪酸，也就是α-次亞麻油酸（ALA）。

因此，老辜指出，毛豆並不是單純提供蛋白質的食物，同時也含有不飽和脂肪酸、膳食纖維與植化素，營養組成相當多元，不能只用「低脂」或「高蛋白」單一角度來看待。

第三個冷知識則是毛豆的維他命C沒有想像中脆弱。雖然維他命C一般被認為怕熱，但相關研究發現，毛豆水煮7分鐘後，總維他命C仍可保留超過90%；煮到10分鐘時，則約可保留85%。

老辜提醒，這代表毛豆適度水煮，並不代表其中的維他命C就會全部流失。民眾不必因為擔心加熱而完全拒絕熟食，仍可依照日常飲食習慣選擇適合的烹調方式。老辜最後表示，毛豆與黃豆、黑豆各有營養特色，三者都是值得納入日常飲食的豆類食物。與其只關注單一營養素，不如將不同豆類搭配攝取，讓飲食更加多元。

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