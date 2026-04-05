10大養生錯誤行為｜起床喝蜂蜜通便？飲骨湯補鈣？吃1物養胃最錯

隨着健康理念的傳播，很多人都開始關注養生了。



關於如何養生，有很多流傳甚廣的說法，這些說法你要真的跟着做了，養生不成反而損害健康。

10大養生錯誤做法👇👇👇

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1. 晨起喝蜂蜜水防治便秘

蜂蜜中70%以上的成分其實都是糖，晨起後直接喝蜂蜜水，容易使人體血糖濃度上升，對糖尿病患者十分不利。

如果果糖不耐受，喝點蜂蜜容易輕微腹瀉，促進排便；但是只有少數人存在果糖不耐受，大部分人喝蜂蜜水不僅對防治便秘沒用，還會增加添加糖的攝入，也容易長胖。

2. 晨起喝淡鹽水排毒

身體的各種代謝廢物，大家稱其為「毒素」，各種「毒素」會通過尿液、糞便和汗液排出體外，我們正常吃飯喝水的過程就能順利進行，沒必要喝淡鹽水。晨起喝淡鹽水，容易使一天內鹽的總攝入量超標，增加患骨質疏鬆症、高血壓等疾病的風險。

白開水是晨起第一杯水的最佳選擇。水温最好控制在20℃～40℃，因為過燙的水會增加患食管癌的風險。

3. 喝白粥養胃

很多人都喜歡喝白米粥，覺得好消化又熱乎。然而，白粥的營養價值相對單一，尤其是和其它粗細搭配的主食相比，膳食纖維等營養素含量相對較少。

對於腸胃不好的人群來說，往往本身各類食物的攝入量就比其它人群要少，如果再長期選擇甚至只喝營養單一的白粥的話，還可能會加劇營養不良的風險，而且血糖反應也會比較高。

如果真的喜歡喝粥，建議粗細搭配，放一些雜糧雜豆，如小米、蕎麥、燕麥米、白扁豆、鷹嘴豆、紅豆、綠豆等，不僅有利於平穩血糖，還能增加其它營養成分的攝入，比如膳食纖維、維生素（維他命）B族、蛋白質等。

4. 喝骨頭湯補鈣

傳統觀念中，一直認為骨頭湯是個好東西。骨頭、骨油富含鈣質，拿來熬湯豈不是大補？實際上，骨頭湯味道鮮美，其補鈣效果卻微乎其微。

骨頭確實含有大量鈣質，但難以溶解，人體吸收更是困難。據檢測，1公斤排骨熬成的骨頭湯中，鈣含量只有15毫克，不及骨頭中的萬分之一。至於骨髓和骨油，它們的主要成分是脂肪，過多攝取反而容易導致體重增加。

5. 吃豬蹄補膠原蛋白

豬蹄確實富含膠原蛋白，但遺憾的是吃下肚它並不會直接跑到人的臉上。膠原蛋白的利用率遠低於肉蛋奶豆中的優質蛋白，如果要想給膠原蛋白合成提供原料，還不如吃肉蛋奶豆。豬蹄這塊肥肉裏主要是飽和脂肪酸，對心血管健康很不友好，所以還是少吃為好。

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6. 喝糖水緩解痛經

「痛經喝紅糖水」是許多女性的習慣。紅糖的主要成分是蔗糖，也含有少量的果糖和葡萄糖，含糖總量為96.6%，經期喝紅糖水可以補充能量。但從營養學的角度來看，紅糖並不含有任何對緩解痛經有效的特殊成分。

喝完紅糖水後，部分女性確實會感覺疼痛有所緩解。但這並非紅糖的「特殊功效」，一部分可能是心理作用，另一部分可能與温度有關，這種效果與喝一杯熱水、熱茶或使用暖寶寶敷在腹部是類似的。

對於由子宮內膜異位症、子宮肌瘤等器質性病變引起的痛經，紅糖水更是無濟於事，應及時就醫。

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7. 喝果汁補維生素C

水果榨汁後，營養成分會略有損失，比如維生素C會降低。數據表明：水果酸性越強，維生素C損失率越小。如果榨汁後丟掉渣子，膳食纖維也會進一步損失。最關鍵的是，水果榨汁後對血糖很不友好。

原本新鮮水果中的糖都存在於細胞內，叫做「內源性糖」，榨汁後細胞壁被破壞，糖分遊離到細胞外，變成遊離糖，對血糖的影響很大，容易導致血糖升高。所以，喝果汁不能等同於吃水果。

8. 油冒煙再炒菜

油冒煙就會產生反式脂肪酸和致癌物，正確的做法是熱鍋涼油放葱花，葱花冒泡不焦之前就下菜。並且，做菜一定要開油煙機。

9. 趁熱吃

口腔和食道能承受的適宜温度一般是10—40攝氏度，50度以上可能就會產生熱傷害，而65度以上的熱飲是明確的致癌物。減少「趁熱吃」，避免過燙的食物刺激本就脆弱的食管黏膜上皮，減少食管癌風險。

食物温度會影響澱粉糊化程度，從而影響升糖指數。趁熱吃的話，澱粉糊化程度高，易消化吸收，「血糖生成指數」（GI）就會升高。

10. 飯菜放涼再放冰箱

很多人覺得飯菜放涼再放冰箱（雪櫃）省電，但是食物在室温下放涼的過程，容易滋生細菌；如果吃之前還沒徹底加熱，就很容易食物中毒，保險的做法是熱的飯菜放進消毒過的保鮮盒，蓋上蓋直接放冰箱。

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