蜂蜜冷知識｜4招辨真假蜂蜜　清澈透明人工糖漿？加水攪睇泡即知

市售蜂蜜琳瑯滿目，不少民眾購買時往往憑外觀或價格判斷，但市面上仍可能有摻雜糖漿的假蜂蜜魚目混珠，不僅風味大打折扣，更恐影響健康。



台灣農糧署在臉書粉絲專頁上分享一套簡單實用的辨別方法，透過觀察外觀、氣味與風味三個步驟，就能輕鬆區分真假蜂蜜，引發網友熱烈迴響與轉發。

4招區分真假蜂蜜（01製圖）

真假蜂蜜怎麼分？台灣農糧署教4招肉眼秒分辨👇👇👇

+ 4

1. 外觀辨識法：觀察色澤與結晶

貼文指出，假的蜂蜜通常顏色清澈透明、易於看透，且不會產生結晶；而真正的蜂蜜則較為濃稠、不透明，並依蜜源植物不同，結晶程度也有所差異。

2. 氣味辨別法：嗅聞香氣是否自然

假蜂蜜多帶有明顯的人工香精氣味，氣味單一；相較之下，真蜂蜜則帶有天然花香，常見如龍眼或荔枝花的香氣。

3. 口感辨別法：入口風味與回甘

假蜂蜜喝起來像糖水，缺乏花香味；真蜂蜜則口感甘潤、生津，入口即化，餘韻留香。

4. 攪拌測試法：入水也能做判斷

此外，將蜂蜜加水攪拌也是一種判斷方式。假蜂蜜產生的泡沫粗大且容易消失；真蜂蜜泡沫則細緻且持久。

台灣農糧署也提醒，選購時最好認明「產銷履歷標章」與「國產蜂產品證明標章」，才能確保來源安全與品質可靠。

相關文章：中醫拆解5款常見蜜糖功效 4大食用貼士要留意咩人唔啱食👇👇👇

+ 19

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：真假蜂蜜怎麼分？農糧署教1招肉眼秒分辨！再有不怕喝到人工糖漿】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

