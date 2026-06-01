補纖維又怕脹氣？專家教9招正確吃豆要先浸再煮　蜂蜜減腸胃負擔

不少人想靠多吃含膳食纖維的食物增加飽足感並作為日常保健，但可能會引起腹脹、消化不良等不適情況。《Verywell health》報導，美國護理師帕蜜拉阿西德沃特（Pamela Assid Woughter）建議，大家補充纖維需循序漸進，可把高纖食物分散到三餐及點心中，同時搭配水分與活動量，降低腸胃不適的可能性。



逐步增加膳食纖維攝取量

沃特護理師指出，成人每天建議纖維攝取量約25至34公克，若平常纖維吃得不多，又希望增加攝取量時，不要一次性吃得太多，應循序漸進地吃夠纖維，腸道通常較易適應，也不會引起明顯腹脹。

將高纖食物當點心

沃特護理師指出，大家若把高纖食物以點心形式分次攝取，腸胃一次需要處理的量會比較小，有助降低一次性吃太多造成的不適。她也舉例，大家可選擇新鮮水果，例如切片蘋果、梨子或香蕉，或切片蔬菜並搭配鷹嘴豆泥等醬料食用。此外，一小把的少量堅果，例如杏仁果、開心果、南瓜子或葵花子也是很好的選項，而低脂爆米花也是可考慮的選項之一。

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全穀類取代精製澱粉

沃特護理師指出，精製穀物的纖維含量較低，例如白麵包、白米飯、白麵粉與義大利麵多屬精製穀物，大家若把精製穀物改成全穀類，纖維攝取量通常會提升，像是大麥、糙米或菰米、藜麥、全麥義大利麵與布格麥都屬於可替換的選項。

多喝水 幫助纖維在腸道移動

沃特護理師指出，水分會協助纖維在腸道中移動，也有助降低腹脹等腸胃不適感，大家每天可把飲水目標抓在約8杯。美國農業部（USDA）指出，一杯水約為240毫升，因此每天8杯水約為1.9公升，但仍需依個人體質、活動量與天候等因素調整。

吃喝慢一點避免吞入太多空氣

沃特護理師指出，進食期間吞入空氣是腹脹的常見原因之一，大家吃喝速度放慢有助降低吞入空氣的量，在用餐時可以減少說話、避免嚼口香糖與抽菸，也可嘗試用吸管喝水，並避免飲用汽水等碳酸飲料。

豆類先浸泡再煮 腸胃可能較舒服

豆類是高纖食材，但也易引起腹脹，沃特護理師指出，大家料理前先浸泡豆類，可溶解並帶走部分易在體內產生氣體的成分，可能有助降低食用後脹氣。她進一步建議，大家下廚前浸泡豆類至少8小時，並在烹煮前將浸泡的水倒掉，也可先煮沸2到3分鐘再浸泡1到4小時。

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考慮補充益生元與益生菌

沃特護理師指出，益生元是可餵養腸道菌的纖維，有助於提升腸道分解纖維的能力，並產生短鏈脂肪酸等代謝物，部分人把益生元與益生菌概念放進飲食後，脹氣與腹脹隨之下降。蜂蜜是一種廣為人知的益生元，但食用量因人而異，大家可先諮詢專家。

飯後走一走或做溫和運動

沃特護理師指出，飯後做輕度運動有助於減少因纖維增加而出現的腹脹，散步與瑜伽都屬於合適選項，有助於消化道更順暢運作。

少量多餐降低腸胃負擔

沃特護理師指出，大份量高纖餐點較難消化，也較易引發脹氣，少量多餐則可讓身體有能力處理較小份量的纖維。

腹脹的其他原因

沃特護理師提醒，腹脹不一定都是纖維造成，高脂肪食物、含糖食品、人工甜味劑與糖醇都可能帶來腸胃不適。此外，乳糖不耐等食物不耐也可能是原因之一，大家若長期反覆腹脹或腹痛，需與醫療專業人員討論是否有消化道相關疾病。

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