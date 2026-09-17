大腸癌男患者天天紫薯配1飲品5年無復發！營養師推薦4防癌營養素

大腸癌症狀｜大腸癌成因｜80%的癌症是吃出來的！想要防癌、飲食非常關鍵。有營養師分享，一名大腸癌患者靠吃番薯配1飲品，大腸癌5年無復發。此外，她還推薦4大營養素，助抗癌、防癌。



大腸癌患者每周有5日的早餐都吃「紫色番薯+無糖豆漿」，大腸癌持續5年都無復發。（AI生成圖片）

大腸癌｜男患者吃紫色番薯+無糖豆漿 大腸癌無復發

台灣營養師劉怡曾在節目《健康2.0》中分享，有1名患上大腸癌一期的男患者，在做手術切除腫瘤後，在女兒的細心照料下，便開始調整生活習慣。其中，他每周有5日的早餐都吃「紫色番薯+無糖豆漿」，另外再攝取蔬菜、水果。後續覆診檢查時，被醫生稱讚腸道乾淨又漂亮，而且大腸癌持續5年都無復發。

大腸癌預防｜營養師推4種關鍵營養素

營養師劉怡解釋，這可能是紫色番薯裡面的花青素及豆製品的大豆異黃酮起到關鍵作用。另外，劉怡還推薦有4種營養素，可加強保護內臟器官，助防癌。

1. 無糖豆漿／豆腐／豆乾：大豆異黃酮抑制癌細胞

營養師劉怡表示，大豆異黃酮有助於維持腸道健康。此外，據香港腸胃鏡專科的資料顯示，豆漿或大豆富含的大豆異黃酮可誘導癌細胞死亡，有抑癌、防癌的作用。

劉怡推薦：無糖豆漿、硬豆腐、豆干等



營養師劉怡表示，大豆異黃酮有助於維持腸道健康。（pexels@Polina Tankilevitch）

2. 彩椒／奇異果：維他命C對抗致癌物

若果日常吃含有亞硝酸鹽的食物（如火腿、培根等），可能會在胃酸的環境下，轉化為致癌物「亞硝胺」。這時劉怡推薦可以吃含有維他命C的食物，降低加工肉品對身體的傷害。

劉怡推薦：可選擇彩椒（可生吃）、柑橘類、奇異果等。



日常可以吃含有維他命C的食物，降低加工肉品對身體的傷害。（資料圖片）

3. 番薯／番茄／南瓜：維他命A修復黏膜組織

維他命A是專門保護與修復黏膜組織，尤其適合做完手術後吃，有助恢復。

劉怡推薦：可選擇番薯、番茄、南瓜等。



維他命A是專門保護與修復黏膜組織，尤其適合做完手術後吃，有助恢復，可選擇番薯、番茄、南瓜等。（Kerde Severin@Unsplash）

4. 白蘿蔔／小白菜／椰菜：異硫氰酸鹽抗氧化

異硫氰酸鹽是一種非常重要的植化素，具有抗氧化、抗癌等功效。即使在外吃亦極易攝取。

劉怡推薦：只要多選擇十字花科蔬菜或芥菜類便可，例如：白蘿蔔、小白菜、椰菜等。



異硫氰酸鹽是一種非常重要的植化素，具有抗氧化、抗癌等功效，多選擇十字花科蔬菜或芥菜類。（shilpa poonattil@Unsplash）

大腸癌預防｜腸道好菌頂級飼料——香蕉／洋蔥／蘋果／菇

平常亦可以多吃泡菜、味噌、納豆這類發酵食物來補充腸道好菌。特別是納豆裡的「納豆菌」，能幫外來的好菌在腸道住得更穩。不過，補充益生菌後，也需要提供「益生質」（即給好菌吃的食物），才能延長牠們的存活時間。劉怡分享，香蕉、洋蔥、蘋果及菇類這4種食物，就是好菌的「頂級飼料」。

傷腸4種食物 1類早發性癌症增30%風險

1. 加工肉 日吃50克增大腸癌風險18%

煙肉、香腸、臘肉、火腿等加工肉在製作的過程中通常會添加「亞硝酸鹽」，進入腸道後容易轉化為致癌物「亞硝基化合物」，已被國際癌症研究機構（IARC）列為「一級致癌物」。據本港食物安全中心的資料顯示，每天吃50克加工肉類（約2片火腿或1條香腸），大腸癌風險就會提高18%。

2. 紅肉 高溫煮產生致癌物

牛肉、豬肉、羊肉等紅肉富含，在高溫烹調（如燒烤、油炸），會產生異環胺（HCAs）和多環芳香烴（PAHs）等致癌物。國際癌症研究機構（IARC）已經將紅肉列為2A類致癌物，即可能令人致癌。

台灣黃軒醫師就曾在Facebook發文指出，空腹飲酒會讓腸胃道癌症風險增加10%。如果是在40歲前，罹患早發性癌症的風險更是暴增30%。（magnific）

3. 酒精 早發性癌症風險增30%

酒精（乙醇）進入人體後會代謝成「乙醛」，屬於一級致癌物，會直接破壞腸道細胞。此外，酒精亦會削弱腸黏膜的保護層，讓毒素與細菌更容易入侵腸壁。尤其空腹飲酒更傷身，台灣黃軒醫師就曾在Facebook發文指出，空腹飲酒會讓腸胃道癌症風險增加10%。如果是在40歲前，罹患早發性癌症的風險更是暴增30%。腸胃癌｜新年聚餐飲酒1惡習患腸胃癌風險增30% 酒量好都冇用！

4. 醃製品 高鹽分致腸道發炎

醃製食品（如鹹菜、泡菜、臘肉、香腸等）含有高鹽分，長期且過量食用會破壞胃黏膜。此外，若在醃製過程中不乾淨，感染到細菌或霉菌，還會引發腸道發炎。