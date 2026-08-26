燕麥抗癌｜不只降膽固醇血脂血糖　研究證1成分喚醒腸道菌群抗癌

你有沒有想過，早餐裏一碗不起眼的燕麥，可能藏着幫助免疫系統對抗癌症的秘密？



最近一項來自華中科技大學的研究發現：燕麥中的一種天然成分，竟然能「訓練」腸道里的有益菌，讓它變成抗癌的「特種兵」，幫助增強癌症免疫治療效果。

相關文章：降血糖｜傳統燕麥、即食燕麥升糖指數有不同！患糖尿病建議這樣吃

+ 9

研究發現：燕麥能喚醒腸道「抗癌特種兵」

2026年5月，華中科技大學團隊在《細胞》子刊發表了一項研究，發現燕麥中的一種天然膳食纖維——β-葡聚糖，能顯著提升結直腸癌的免疫治療效果。①

這個發現為什麼重要？因為現在的癌症免疫治療雖然效果不錯，但並不是對所有人都管用。科學家發現，問題的關鍵可能藏在——腸道菌群。而改變腸道菌群最安全、最簡單，也最便宜的方式，就是調整飲食。

我們腸道里本來就住着一種好細菌，叫普拉梭菌（Faecalibacterium Prausnitzii）。它像是一支隱藏在身體裏的「抗癌特種兵」。而吃燕麥β-葡聚糖，正好能「喚醒」這支「抗癌特種兵」。研究證實，普拉梭菌數量越多的癌症患者，疾病控制率也越高。

燕麥中的β-葡聚糖 好處有很多

燕麥被視為營養界的「實力派」，一大原因就是它富含β-葡聚糖。

簡單來說，β-葡聚糖是一種高黏性、可溶解的膳食纖維。它遇水會變成凝膠狀，正是這種特性，讓它能在腸道里發揮多種健康作用。

適量食用燕麥中的β-葡聚糖，能改善胰島素抵抗和血脂紊亂、預防高血壓和肥胖症，這些功效已經被相關的臨牀研究證實。②③

具體來說，它在兩個方面表現尤為突出：

1. 有助於調節血脂

一項隨機對照研究分析發現，持續三周以上，每日攝入3.5克以上的β-葡聚糖，可以明顯地減少體內「壞膽固醇」（LDL-C）的含量。④

這意味着，對於血脂偏高的人來說，每天一碗燕麥粥，可能是最簡單、最便宜的「血管清理」方式之一。

2. 有助於調節血糖

一份共103項的對照試驗發現：在高糖膳食中，加入燕麥麩皮及其濃縮物等，可以有效地抑制高糖飲食餐後的血糖反應。⑤

除了燕麥 這些食物也富含β-葡聚糖

燕麥裏的β-葡聚糖固然好，但它不是隻有燕麥才有。大麥、青稞、蘑菇、香菇、酵母等也都富含β-葡聚糖。如果你吃膩了燕麥，完全可以換換口味，同樣能獲得類似的健康收益。

不過要注意，不同來源的β-葡聚糖，結構不一樣，作用也有差別：

1. 穀物類（燕麥、青稞等）

主要是水溶性β-1,3-1,4葡聚糖，擅長幫助控血糖、降膽固醇、護腸道。

2. 菌菇、酵母類

主要是非水溶性β-1,3-1,6-葡聚糖，免疫調節作用更活躍。⑥

寫在最後

在這個追求「奇效」的時代，我們往往低估了最樸素的力量。真正的健康，不在那一瓶瓶昂貴的補劑裏，而藏在你日復一日的餐桌上。

從明天開始，試着把早餐的那碗白粥，換成一杯牛奶泡燕麥，再配一個雞蛋，這樣更均衡、更有飽腹感，也更健康。

相關文章：燕麥別只配牛奶！護腦助防癌營養師教5種配搭 加1物降冠心病風險

+ 15

本文綜合自：

①Oat-β-glucan potentiates anti-PD-1 efficacy through Faecalibacterium prausnitzii-derived butyrate and indole-3-propionic acid,Cell Host & Microbe,2026,,ISSN 1931-3128,

②El Khoury D, Cuda C, Luhovyy BL, Anderson GH. Beta glucan: health benefits in obesity and metabolic syndrome. J Nutri Metab. 2012;1:2012.

③2026-04-26科普中國《一種被嚴重忽視的粗糧產品！沖泡就能吃，營養豐富還升糖慢》

④BENISI-KOHANSALS, SANEEIP, SALEHI-MARZIJARANI M,et al. Whole-Grain Intake and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies[J]. Adv Nutr, 2016, 7(6): 1052-1065.

⑤Zurbau A, Noronha JC, Khan TA, Sievenpiper JL, Wolever TMS. The effect of oat β-glucan on postprandial blood glucose and insulin responses: a systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Nutr. 2021 Nov;75(11):1540-1554.

⑥2025-05-29中國健康管理協會臨牀營養與健康《β葡聚糖：免疫的王者，藏在酵母和菌菇裏的「免疫調節劑」》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

