代糖引發脂肪肝？研究證關鍵在腸道細菌影響肝健康　1種代糖高危

從糖果、糕點、飲料到口香糖，甜味劑早已成為現代食品的重要配方之一。近年來，隨著減糖與無糖產品需求增加，阿斯巴甜（Aspartame）、赤藻糖醇（Erythritol）、山梨醇（Sorbitol）等替代甜味成分也越來越常出現在食品標示上。



不過，近年研究開始發現，影響健康的不只是吃進去什麼成分，還包括人體如何代謝這些成分，以及腸道中的微生物如何參與其中。

美國華盛頓大學聖路易分校（Washington University in St. Louis）研究團隊於2025年10月28日發表在《Science Signaling》的研究指出，某些腸道細菌可能扮演協助清除山梨醇的重要角色。當這些細菌消失時，山梨醇會在體內累積，進一步增加肝臟脂肪堆積的風險。

這項研究不僅揭示腸道菌相與脂肪肝之間的新連結，也讓科學界開始重新思考：影響代謝健康的關鍵，或許不只是攝取了哪些成分，更包括腸道微生物如何參與其中。

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山梨醇不只是甜味劑 人體其實也會自己製造

許多人認識山梨醇，是因為它常被用在無糖口香糖、糖果與減糖食品中。不過，研究團隊指出，山梨醇並不一定來自食品添加物。人體在代謝葡萄糖時，也會自然產生少量山梨醇。

簡單來說，可以把山梨醇想像成身體處理糖分過程中的一種「中間產物」。正常情況下，這些山梨醇會被進一步代謝，或由部分腸道細菌協助分解，因此不會在體內大量累積。

腸道細菌可能是清除山梨醇的重要幫手

為了了解腸道細菌在其中扮演的角色，研究團隊比較了具有正常腸道菌的斑馬魚與缺乏腸道菌的斑馬魚。結果發現，當斑馬魚缺乏腸道細菌時，體內原本應該被分解的山梨醇開始大量累積，不僅出現在腸道，也進一步進入血液與肝臟。

研究人員進一步發現，這些累積的山梨醇會透過類似果糖的代謝方式被處理，最後增加肝臟脂肪堆積。少了特定腸道細菌，身體就比較難清除山梨醇，而山梨醇累積後可能提高脂肪肝風險。

哪些細菌有能力分解山梨醇？

研究團隊進一步找出兩種具有山梨醇代謝能力的細菌，分別是殺鮭氣單胞菌（Aeromonas salmonicida）與嗜水氣單胞菌（Aeromonas hydrophila）。

當研究人員將這些細菌重新植入原本缺乏腸道菌的斑馬魚體內後，肝臟脂肪堆積現象明顯減少。相反地，如果植入不具山梨醇代謝能力的腐敗希瓦氏菌（Shewanella putrefaciens），則無法改善脂肪肝表現。

研究人員因此推測，部分腸道細菌可能透過協助代謝山梨醇，間接參與肝臟脂肪代謝調控。

這代表含山梨醇食品會造成脂肪肝嗎？

答案其實不是。研究中的山梨醇主要來自斑馬魚體內自行產生，而不是來自額外攝取的山梨醇甜味劑。因此，這項研究並沒有證明食用含山梨醇食品會導致脂肪肝。

研究真正想回答的問題是：腸道細菌是否會影響身體處理山梨醇的能力，以及這種代謝變化是否會進一步影響肝臟健康。

此外，目前所有結果都來自斑馬魚模型，仍需要更多人體研究，才能確認類似機制是否存在於人類，以及不同腸道菌相、飲食習慣與生活型態之間是否存在類似影響。

從甜味劑爭議走向腸道菌研究 食品產業面臨新課題

近年阿斯巴甜、赤藻糖醇等甜味劑陸續引發健康風險討論，也讓食品產業對甜味成分的長期代謝影響更加關注。不過，這項研究帶來的啟示可能比甜味劑本身更重要。它顯示同樣的代謝物，在不同腸道菌相條件下，可能產生不同結果。

過去食品業評估甜味劑時，主要關注熱量、血糖反應與安全性；未來隨著腸道菌研究持續發展，食品成分如何與人體微生物共同作用，以及是否會影響長期代謝健康，可能成為下一階段產品開發與健康訴求的重要方向。

對消費者而言，這項研究也再次提醒，健康不只是少糖、少熱量或選擇代糖產品而已，腸道菌相與整體飲食型態，同樣可能影響身體如何處理這些成分。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：減糖之外的新課題 研究發現腸道菌也會影響糖分代謝】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

