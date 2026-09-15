外吃青菜愈食愈肥？專家點名8大高熱量陷阱 菇類孔隙多易吸油
撰文：中天新聞網
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台灣營養師楊斯涵發文提醒，自助餐常見的茄子與四季豆等8種蔬菜，若經油炸或乾煸烹調會吸附大量油脂，外食族以為吃得健康卻可能吃進高熱量。
大家點自助餐時，除了排骨與雞腿等主菜外，常刻意挑選蔬菜求健康。不過，台灣營養師楊斯涵在Facebook專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文提醒，蔬菜熱量雖低，若採用油炸、過油、乾煸、三杯、金沙或乾鍋等方式烹調，容易吸附大量油脂，成為高熱量料理。
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楊斯涵具體點名8種外食常見的高油蔬菜料理：
8大高油蔬菜料理
1. 茄子
質地鬆軟且孔隙多，容易吸收油脂。業者為維持漂亮顏色與軟嫩口感，常先油炸或過油再拌炒。
2. 四季豆
如乾煸四季豆，需先經油炸或油煎，再加入肉末、辣椒與調味料拌炒。
3. 青椒
常見於虎皮青椒與地三鮮。虎皮青椒多用油煎呈現表皮焦香；地三鮮包含茄子、馬鈴薯與青椒，食材常過油處理。
4. 椰菜花
如乾鍋椰菜花，需油脂持續加熱，並搭配辣椒、五花肉與醬料增添風味。
5. 菇類
孔隙多易吸油，如三杯杏鮑菇或鹽酥菇，會大幅增加熱量。
6. 南瓜
屬於含有澱粉的全穀雜糧類。若做成金沙南瓜，會先油炸再與鹹蛋黃及油脂拌炒。
7. 秋葵
富含膳食纖維，但常見的炸秋葵經裹粉油炸後熱量明顯提高。
8. 蓮藕
屬於全穀雜糧類且含有澱粉，製成炸藕片容易讓人過量食用。
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