外吃青菜愈食愈肥？專家點名8大高熱量陷阱　菇類孔隙多易吸油

台灣營養師楊斯涵發文提醒，自助餐常見的茄子與四季豆等8種蔬菜，若經油炸或乾煸烹調會吸附大量油脂，外食族以為吃得健康卻可能吃進高熱量。



大家點自助餐時，除了排骨與雞腿等主菜外，常刻意挑選蔬菜求健康。不過，台灣營養師楊斯涵在Facebook專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文提醒，蔬菜熱量雖低，若採用油炸、過油、乾煸、三杯、金沙或乾鍋等方式烹調，容易吸附大量油脂，成為高熱量料理。

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楊斯涵具體點名8種外食常見的高油蔬菜料理：

8大高油蔬菜料理

1. 茄子

質地鬆軟且孔隙多，容易吸收油脂。業者為維持漂亮顏色與軟嫩口感，常先油炸或過油再拌炒。

2. 四季豆

如乾煸四季豆，需先經油炸或油煎，再加入肉末、辣椒與調味料拌炒。

3. 青椒

常見於虎皮青椒與地三鮮。虎皮青椒多用油煎呈現表皮焦香；地三鮮包含茄子、馬鈴薯與青椒，食材常過油處理。

4. 椰菜花

如乾鍋椰菜花，需油脂持續加熱，並搭配辣椒、五花肉與醬料增添風味。

5. 菇類

孔隙多易吸油，如三杯杏鮑菇或鹽酥菇，會大幅增加熱量。

6. 南瓜

屬於含有澱粉的全穀雜糧類。若做成金沙南瓜，會先油炸再與鹹蛋黃及油脂拌炒。

7. 秋葵

富含膳食纖維，但常見的炸秋葵經裹粉油炸後熱量明顯提高。

8. 蓮藕

屬於全穀雜糧類且含有澱粉，製成炸藕片容易讓人過量食用。

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