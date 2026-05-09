外食壞油留體內6年才消失　可致癌傷心血管！教4招改善+推4種好油

外食油品隱藏重大健康風險，大豆油、葵花油、玉米油等餐廳與小吃攤常用的精煉植物油（種子油），含有90%以上的亞油酸，過量攝取會在體內引發嚴重發炎反應。



台灣家醫科醫師李思賢指出，進入人體的這些油脂代謝極為緩慢，「要把儲存的亞油酸換掉95%，大約需要6年時間。」建議採4大策略避開壞油。

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亞油酸屬於Omega-6脂肪酸，少量攝取原本是人體必需營養素。然而李思賢醫師指出，現代人的攝取量已遠遠超過身體需求。他引用華盛頓大學研究數據說明，過去半個世紀美國人脂肪組織中的亞油酸比例增幅高達136%，這不僅代表飲食習慣改變，更意味著「身體的『組成』被改變了」。

亞油酸進入體內後會被氧化，產生促發炎物質OXLAMs（氧化亞油酸代謝物）。李思賢醫師直言，大量研究證實這類物質與心血管疾病、癌症、阿茲海默症、非酒精性脂肪性肝炎及慢性疼痛都有直接關聯。

人體研究更發現，阿茲海默症和脂肪肝患者血漿中的OXLAMs濃度顯著升高。 餐廳油品的危害更甚。李思賢醫師說明，種子油在高溫下特別容易氧化，而餐廳油品通常會反覆使用，每次加熱都會讓油中的亞油酸進一步氧化為更有害的OXLAMs和其他氧化產物。鹹酥雞、炸雞排、炸薯條等反覆高溫烹炸的食物，成為發炎物質的最大來源。

為何一次外食影響深遠？李思賢醫師揭露核心數據：亞油酸在人體脂肪組織中的半衰期大約是680天。這意味著即使從今日起完全不碰種子油，2年後體內的亞油酸也只會減少一半。

你今天吃進去的那些種子油，會在你的身體裏駐留好幾年，持續影響你的發炎狀態。

李思賢醫師建議民眾採取四項改善策略：

1. 首先選對好油，自煮時選用特級初榨橄欖油、酪梨油（牛油果油）、椰子油或草飼牛油；高溫烹調建議使用酪梨油與椰子油

2. 其次改變烹調方式，外食盡量選擇蒸、燙、燉，避開煎、炒、炸

3. 第三增加Omega-3攝取，多吃魚油、鮭魚、鯖魚、沙丁魚，可幫助「稀釋」Omega-6的負面影響

4. 最後避開回鍋油製品



李思賢醫師呼籲：

你吃進去的脂肪不只是當下的熱量，它會成為你身體的一部分。

每一餐的選擇都在決定未來3至6年的發炎程度與代謝狀態。他強調改變永遠不嫌晚，從現在開始調整飲食習慣便具有實質意義。

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