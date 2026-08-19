吃即食雞胸肉減肥？營養師提醒非原型食物小心鈉超標+健康外食4招

近年來全民健康意識抬頭，越來越多人在挑選三餐時，會刻意避開繁複加工的食品，轉而選擇負擔較輕的原型食物。



走進便利商店，冷藏貨架上琳瑯滿目的真空包裝即食雞胸肉，主打無油炸、未裹粉，打開包裝就能馬上享用，自然成為許多上班族與健身愛好者眼中的減脂神器。不過，這些外觀看起來像極了單純肉品的食品，真的完全沒有健康負擔嗎？

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號稱瘦身神器的「超商雞胸肉」真的是原型食物嗎？

針對這個普遍的飲食迷思，台灣營養師蔡正亮在Facebook專頁以

健身神器，袋裝調理過雞胸肉，究竟算不算原型食物？

為題發文指出，雖然這些雞胸肉的本體確實是原型食物，但是為了延長保存期限、增加風味以及維持肉質的軟嫩度，製造過程中其實加入了許多調味料與品質改良劑。只要消費者翻開包裝背面的營養標示，大多能看見鹽巴、糖、醬油粉以及各式各樣讓人眼花撩亂的複方調味料。有些產品甚至會添加保水劑或結著劑等特定用途的食品添加物。

蔡正亮特別點出，比較精確的說法是，這類食品屬於經過調味加工過的原型食物。人實際吃下肚的，其實是被調整過風味與結構的版本，這跟單純蒸熟的地瓜、水煮玉米或是便利商店販售的茶葉蛋，在概念上有著根本上的差異。

一包佔掉單日鈉攝取量三分之一！外食族怎麼吃才安全？

蔡正亮舉出實際數據說明，市面上一包重量大約落在100到120公克的雞胸肉，裡面所含的鈉大約有600到800毫克。依照一般成年人每日鈉攝取量建議不超過2400毫克的標準來計算，光是吃下這一包，就已經消耗掉整天25%～33%的額度。

這個驚人的數字對三餐老是在外的上班族來說，無疑是一大警訊。假設一個人早晨吃一份傳統蛋餅，中午買個排骨便當，晚上下班後又外帶滷味或湯麵，這時候如果為了補充蛋白質再刻意加吃一包雞胸肉，當天的鈉攝取量非常容易直接超標。若長期下來幾乎天天吃一包，無形中便累積了過多的加工調味料，反而違背了當初想吃原型食物顧身體的初衷。

那麼究竟該如何拿捏食用的頻率呢？蔡正亮建議，在其他餐點都沒有吃重口味食物的前提下，一週吃3到4包是可以接受的安全範圍。但如果你的生活型態是高度依賴外食，經常接觸便當、麵食、湯品等口味偏重的餐點，為了健康起見，一週最好將頻率保守地降低到2至3包比較妥當。

為了讓大家能安心享受高蛋白帶來的便利，蔡正亮也分享了四個實用的飲食小技巧：

1. 口味選擇往清淡走

原味、低鈉，比重口味好，閱讀營養標示是重要的技能喔。

2. 不要每天固定吃

把它當備用，不是主食。

3. 其他餐刻意降鹽

吃雞胸肉那餐，其他東西清淡一點。

4. 蛋白質來源要輪替

可以自備雞蛋、豆腐、魚，分散高鈉風險。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：每天吃「1款高蛋白神物」慘了！營養師揪出隱藏地雷：別每天固定吃】

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