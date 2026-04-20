常吃炸物恐慢性發炎！營養師推椰菜花護肝排毒3功效　怎吃減負擔?

外食族長期依賴炸物與燒烤，身體可能持續處於慢性發炎狀態。台灣營養師張馨方指出，花椰菜（椰菜花）等十字花科蔬菜含有植化素蘿蔔硫素，能強化肝臟排毒、對抗氧化損傷並抑制發炎，是外食族最值得搭配的護身配菜。



張馨方在Facebook專頁「ViVi營養生活話」發文表示，她理解享用炸雞搭珍奶、鹹酥雞或燒烤時那種快樂又帶著罪惡感的心情，但食物經高溫油炸或燒烤後，會大量產生氧化物質與致癌物，長期下來身體便可能陷入慢性低度發炎狀態。

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許多人以為蔬菜的價值只在於膳食纖維，但張馨方強調，十字花科蔬菜中的蘿蔔硫素等級截然不同。她建議外食族在自助餐或便利商店優先選擇花椰菜（CP值最高）、高麗菜（椰菜）（最易取得），以及適合入沙拉的芝麻葉與羽衣甘藍。

張馨方說明蘿蔔硫素的三項具體功效：

第一，能促進肝臟「第二相解毒酵素」活性，相當於為肝臟換上更強效的濾網，加速代謝外來毒素

第二，可啟動身體自有的抗氧化系統，對抗高溫炸物產生的自由基，防禦效果比維生素C更持久

第三，有助抑制慢性低度發炎，幫助身體維持穩定狀態



張馨方也補充，若便當只有炸排骨可選，建議加點一份炒花椰菜，雖無法完全抵銷炸物的熱量負擔，但至少能為肝臟提供排毒幫手，避免讓它孤軍奮戰。

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