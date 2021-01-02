減肥｜營養師香料減肥2年瘦百磅！羅勒蒜6大香料燒脂降血壓附食譜

高血壓是慢性疾病，也是心臟病最常見的高危因素，但幸好我們可透過改變飲食及生活方式改善，降低身體血壓，減低引發心臟病的風險。 芝加哥有一位360磅的營養師以香料及新鮮香草為菜式調味，不但不會增加額外卡路里之餘，更能加快脂肪燃燒，愈吃愈瘦，結果兩年間減了100磅，截至現時為止一共減了130磅，期間仍無間斷地吃自己喜歡的食物，身體更健康。

營養師運用香料瘦身，健康又不失對享用美食的樂趣，還有降血壓，減低三高的風險。

按下圖看6大降血壓香料！

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1 大蒜Garlic

大蒜當中的大蒜素有助放鬆血管，增加血液流量，從而降低身體血壓。研究指服用大蒜後可令收縮壓及舒張壓分別降低8.3mm Hg和5.5mm Hg。與降壓藥的效用相近。

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2 歐芹Parsley

歐芹，又名“巴西里”，曾是地中海沿海一帶最常使用的菜餚佐料。歐芹富含類黃酮素和類胡蘿蔔素，具抗氧化作用，可清除堆積在動脈上的低密度膽固醇，避免血管堵塞，減少動脈硬化的幾率。高血壓成因之一是心血管旁的平滑肌收縮，歐芹鈣含量豐富，鈣能放鬆肌肉，進而穩定血壓。

3 芹菜籽Celery seeds

芹菜籽富含多種礦物質，如鐵、鎂、錳、鈣等，是天然的利尿劑，其萃取物有助身體排出納質，避免血管因含鹽量過高而血管堵塞，當中的活性成份香豆素可令血液變得稀薄，抑制血小板凝集及血栓生成，亦可避免高血壓。

4 羅勒Basil

羅勒又名九層塔，主要分成三類：甜羅勒、灌木羅勒和紫葉羅勒，其中甜羅勒的丁香油酚含量很高，丁香油酚能擴張末梢血管，能改善血液循環。曾有動物研究表明，甜羅勒的維他命E含量豐富，有助去除活性氧，放鬆血管並使血液變稀，促進血液循環，進而降低人體血壓。對心腦管疾病具有預防效果。

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5 迷迭香Thyme

迷迭香又名百里香，當中的迷迭香酸能減少身體炎症、降低血糖水平及增加血液流量。研究表明，血管緊張素轉化酶（ACE）會令血管收縮導致血壓升高。迷迭香酸可抑制ACE，令收縮壓顯著降低。其他動物研究指，迷迭香提取物能降低膽固醇、低密度脂蛋白和甘油三酸酯，從而降低血壓。

6 小豆蔻Cardamom

小豆蔻略帶甜味，富含抗氧化劑，有研究指，每天食用三克豆蔻粉可顯著降低血壓，血壓值能達到正常範圍。研究表明，豆蔻是天然的鈣離子通道阻滯劑和利尿劑，有助身體排出鹽份，減低血液鈉含量，避免血管堵塞，減低高血壓風險。

參考文章：Healthine -10 Herbs That May Help Lower High Blood Pressure