香料功效｜抗炎護腸胃5大香料神奇功效　醫生勁推1種大腸癌剋星

做菜時經常會添加各種香料，提升料理風味。台灣大腸直腸外科醫師黃郁純在Facebook表示，琳瑯滿目的辛香料如茴香、孜然、迷迭香等總能刺激食慾，有些香料不僅能提升佳餚鮮味，同時也能鞏固腸道健康。



咖喱中的神奇香料－薑黃

薑黃自古就是有效的抗發炎香料之一 - 這主要歸功於其活性成分薑黃素，薑黃素是一種多酚，能在細胞層面上也表現出活性，包括增強大腦功能、幫助緩解焦慮、關節炎和運動恢復等。

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不僅如此，一些研究表明，薑黃可能也有益於腸道健康，包括減少發炎和改善腸躁症（IBS）的症狀，根據JECFA（聯合國和世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會）和 EFSA（歐洲食品安全局）的報告，薑黃素的每日建議攝取量為每公斤0~3毫克體重，大約是一日最多攝取200毫克以內。

不過，若不是靠薑黃素補充劑，那多吃咖哩也是一個好選擇，或者在食物中加點薑黃提味，但要注意的是，薑黃的生物利用度很低，就是很容易排出體外，這時候只需在加薑黃調味的食物加入少許黑胡椒即可，當薑黃素與胡椒鹼等藥劑結合時，可以最大程度地發揮這些益處。

消脹氣的神物－薑

薑大多跟料酒都是用來去腥使用，但其實薑的功效非常的厲害，尤其是薑茶是蠻多治療胃部不適最常見（且有效）的家庭療法之一，薑不僅是天然的抗發炎劑，其強大的幫助消化特性，有助於減少腹脹和其他消化不適。

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一些小型研究表明，生薑可以加速胃排空，有助於預防消化不良。同時，脹氣和便秘也是生薑可以緩解的另外兩種症狀，同時若是本身有IBS、IBD消化道的發炎、消化不良、大腸直腸癌和潰瘍，每日服用2克生薑都有助於減輕症狀。若沒有在家開伙的習慣，也可以買個薑茶包，來一杯熱騰騰的薑茶對於消脹氣效果也相當不錯。

改善腹脹排便－芫荽

根據2022年的一項評論，芫荽可以改善脹氣、腹瀉、消化不良和噁心， 被證明具有抗炎、消化特性，減少腹脹和改善排便，同時也改變了腸道微生物群組成，有益細菌雙歧桿菌和顫桿菌的豐富度，能協助產生丁酸這種短鏈脂肪酸，對腸道黏膜細胞可謂是大有幫助。

6類食物抗發炎（按圖看清👇👇👇）

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大腸直腸癌的剋星－大蒜

大蒜幾乎可以算是超級食物之一，它含有益生元，我們的身體可以利用它來餵養有益細菌，同時它含有大蒜素等生物活性化合物，具有抗發炎和抗菌作用，不但有助於消化，並能促進腸道微生物群的健康，治療發炎性腸道疾病等多種功能。

在2023年有發表一篇有趣的研究，在300名實驗對象中發現，研究發現大蒜量消費愈高的族群對減少大腸直腸癌CRC的機率愈高，所以真的下次做菜時不妨多下幾瓣大蒜去炒，撇除會有口臭之外，大蒜真的是非常推薦。

按圖了解9個大蒜的健康好處👇👇👇

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抑菌助消化－肉桂

肉桂其實是常用中藥，它的效果不僅僅作為配角而已。肉桂在中醫上來說有促進腸胃蠕動、幫助消化、抑制細菌等功效，在國外研究上也可減輕體外腸道纖維母細胞和體內結腸炎的發炎反應，進而減少纖維化。

但是不必特別買肉桂捲吃，因為作為甜點烘培的調味劑，肉桂捲的糖分仍舊太高，建議可以選擇肉桂棒、肉桂粉，作為沖泡的茶飲飲用，或者在燕麥粥、水果乳酪中加點肉桂粉，來杯Cappuccino時撒上一些，既顧了美食風味也讓腸道受益。

吃肉桂5個好處（按圖看清）👇👇👇

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