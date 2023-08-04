八角功效｜治腎寒腰痛4功效　最夾唔只花椒！配2食材健脾化痰去濕

提起八角，相信不少人都會聯想起滷水食物。不過它除了是香料中的「大配角」之外，它也是一種傳統中藥材！有中醫表示，八角有驅寒的作用，特別適合寒底或手腳冰冷的人士食用。不過，八角又應該配合什麼食材，可以發揮它的最大功效？



八角4大功效

八角貴為食物界的「大咖」，一般人以為它只會出現在滷水汁之中，甚少會有人留意它的存在，不過原來它亦有藥用成分。註冊中醫師梁楚凝表示，八角又名八角茴香，歸肝、腎、脾、胃經，味辛性溫，能溫陽散寒、理氣止痛。屬於中藥溫里藥。能用於治療寒嘔逆，寒疝腹痛，腎寒腰痛，乾濕腳氣等症，特別適合在冬春兩季服用，「冬天為寒氣最盛的時候，八角有驅寒的功效；春季則濕氣最盛而寒氣未散，而它有溫中驅寒除濕的作用。」

甚少人會單獨使用八角，而是配合其他食材使用。（網上圖片）

點止花椒+八角 配合2種食材亦最夾

雖然八角具有藥用效果，不過甚少會獨立使用，很多時候都是配合其他食材一同使用，例如在滷水中加入花椒八角，有增味的作用。梁醫師指，花椒與八角同為溫里藥，相配合有溫胃暖肝作用，同時有健胃除濕，止癢去腥的功效。除了花椒之外，八角亦可以配合陳皮和生薑一同服用，梁楚凝中醫師指，「陳皮是理氣藥，配合八角有加強理氣止痛作用，而陳皮有有理氣健脾，燥濕化痰功效。」而生薑就是辛溫解表藥，配合八角更有止嘔作用，可見八角在中醫藥方面，與其他食材配合使用均有相輔相乘的效果。

花椒經常與八角一同使用，不過除了它之外，八角亦可以配合陳皮和生薑。（網上圖片）

2類人不宜食八角

雖然踏入盛夏，不過很多都市人的手腳都冰冷，而八角正好可以溫腎暖肝、散寒止痛。梁醫師指，八角特別適合肝胃寒盛或關節冷痛人士服用，而有腎寒腰痛，或者寒疝腹痛，亦可以在溫熱食材中加入八角一同烹煮，加強效用。不過，梁醫師提醒八角是溫熱食材，不宜配合清熱藥一同烹煮，例如綠豆等，因為綠豆偏涼，與八角溫里作用相反，有互制抵制作用。而有陰虛火旺或里熱熾盛者亦不宜多吃八角，因為八角的溫熱作用會加劇口燥咽乾，顴紅盜汗，舌紅少苔，脈細數等徵狀。

推介2款必食食譜

八角作為配菜，使用的範疇自然多，不妨參考以下2個食譜：

按圖看花椒鹽水雞翼食譜

延伸閱讀：【雞翼食譜】花椒鹽水雞翼 皮滑肉嫩靠餘溫慳水慳力

花椒鹽水雞翼（浸／Soak）

2人分量 1級難度 40分鐘

材料：

雞翼1磅（約8隻）

花椒八角少許

紹酒2湯匙

鹽1.5茶匙

水適量

做法：

1. 以少許鹽抹在雞翼上，略醃10分鐘，沖洗瀝乾。

2. 煲滾水，加少許花椒八角、紹酒和鹽。

3. 水再滾後，放入雞翼，以大火煲滾。

4. 關火，加蓋，讓煲內餘溫把雞翼焗熟，約30至40分鐘。

不失敗秘訣

~雞翼抹鹽是為了辟除雪味，或可以汆水代替。

~雞翼一滾起便要關火，否則雞肉過熟，影響口感。

~做法有如慢煮烹調，雞肉特別嫩滑。

按圖看瑞士雞翼食譜

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延伸閱讀：瑞士雞翼食譜｜太平館瑞士雞翼神還原4貼士！滑溜多汁要用雞全翼

瑞士雞全翼（浸/Soak）

4人分量 1級難度 60分鐘

材料：

雞全翼6隻

桂皮1條

八角2粒

花椒少許

香葉2片

薑4片

乾蔥頭1粒

洋蔥半個

蒜頭3瓣

芫茜1棵

蔥3條

老抽250毫升

生抽150毫升

水700毫升

冰糖50克

鹽2茶匙

紹酒3湯匙

做法：

1.急凍雞全翼早一晚先放冷藏格，翌日再用水加鹽解凍。

2.之後雞全翼用2片薑汆水，取出再用冰水降溫。

3.熱鑊熱油爆香花椒、八角、桂皮及香葉，炒至有香味。

4.再下薑片、洋蔥、蒜頭、乾蔥頭、蔥及芫茜爆香，加入水、老抽、生抽及冰糖。

5.瑞士汁煮滾後，放入雞全翼大火煮5分鐘，再關火浸45分鐘。

6.浸好後，食前再翻熱一次即成。

不失敗貼士：

~用雞全翼烹調可保留更多肉汁，口感更滑溜。

~花椒、八角、桂皮及香葉，是瑞士汁甘香的來源。

~老抽要比生抽多，否則會很鹹及豉油味重。

~雞全翼煮5分鐘再關火浸，這種浸煮令雞全翼不會過熟。