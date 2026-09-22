傷腎飲食｜60歲男飲茶2周險心跳驟停！醫揭5種傷腎茶+4招揀靚茶葉

傷腎飲食｜喝錯茶比吃錯三餐更危險！有醫生分享，一名60歲的男子常飲1款茶僅2周，就出現頭暈胸悶等症狀，甚至差點心跳驟停！醫生更點名，有5種茶最好少飲，其中一種會危害腎臟。



60歲男飲茶致心悸險心跳驟停。（magnific）

傷腎飲食｜60歲男天天飲青草茶 2周後險心跳驟停

台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁分享，一名60歲的男子患有慢性腎病第三期，他誤信「青草茶」能降火排毒，於是每天將其當水喝。結果不到2周，就突然感到全身無力、頭暈胸悶，甚至冒冷汗、心悸。緊急送醫抽血後發現，他的血鉀濃度已飆到7.2mmol/L（正常值小於5.2mmol/L）。醫生警告，這種情況隨時可能引發心跳驟停。對此，洪醫生提醒，腎臟病患者，除了少吃鹹，更要當心飲茶，特別以下5種茶。

醫生更點名，有5種茶最好少飲，1種會毒害腎臟。（AI生成圖片）

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傷腎飲食｜5種茶飲最傷腎

傷腎茶第一名：不明來歷高鉀草藥茶 易致心律不整

洪醫生表示，來源不明的草藥茶與濃縮的養生茶，這類茶飲通常鉀含量超標。根據洪醫生引述、發表在《Kidney International Reports》的研究指出，腎臟病患者的排鉀能力較弱，而高血鉀症往往無任何徵兆，一旦發作會引發心律不整，甚至心跳驟停。

傷腎茶第二名：奶茶與沖泡式抹茶粉 加速血管鈣化

市面上買的奶茶和沖泡式抹茶粉通常添加無機磷酸鹽。洪醫生指出，人體對無機磷的吸收率高達90%以上，會引發高磷血症，加速血管鈣化與骨質流失。

市面上買的奶茶和沖泡式抹茶粉通常添加無機磷酸鹽。洪醫生指出，人體對無機磷的吸收率高達90%以上，會引發高磷血症，加速血管鈣化與骨質流失。（資料圖片）

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傷腎茶第三名：濃茶 過量恐堵塞腎小管

許多長者總以為茶愈濃就愈健康，實則非然。茶葉浸泡時間過長，會釋出大量咖啡因與草酸。咖啡因會加重腎臟負擔，草酸則易在體內形成草酸鈣結晶，導致泌尿道結石，甚至堵塞腎小管。

傷腎茶第四名：手搖茶 加速腎絲球硬化

很多人出門都喜歡順手買杯手搖茶來喝，事實上這些飲料糖分極高。洪醫生表示，高果糖會引發高尿酸以及胰島素抗性，加速腎絲球硬化，損害腎功能。

傷腎茶第五名：劣質茶茶 重金屬傷腎

便宜、來路不明的劣質茶葉，很容易殘留「鉛」和「鎘」等重金屬。腎功能不好的人往往排毒能力較差，重金屬極易積聚在身體裡，毒害腎臟。

便宜、來路不明的劣質茶葉，很容易殘留「鉛」和「鎘」等重金屬。腎功能不好的人往往排毒能力較差，重金屬極易積聚在身體裡，毒害腎臟。（magnific）

傷腎飲食｜醫生教飲茶2原則

愛品茶也不要將茶當水飲，否則很容易引起「茶醉」。特別是空腹喝下大量濃茶，茶葉中的咖啡因會過量進入血液，引發心慌、頭暈、四肢無力以及胃部不適等症狀。洪醫生亦表示，飲茶要遵循2個原則，尤其腎臟病患者。

1. 日常最好以淡茶為主，不喝含糖與加工茶飲，適量即可。

2. 可選擇優質綠茶或包種茶（屬部分發酵烏龍茶類，如文山包種茶）輕泡2分鐘即可，每日不超200毫升。



傷腎飲食｜台灣農業部教4招揀靚茶葉

若想分辨劣質茶葉，據台灣農業知識入口網的資料顯示，要遵循以下4點。

~觀察茶葉的形狀是否整齊、色澤清新。



~用手輕捏茶葉，若一捏就碎，代表夠乾燥，反之，若感覺有點黏、不易捻碎，說明含水量太高，不耐放。



~聞一聞，好的茶葉自帶新鮮、香甜的氣味。



~好的茶葉沖泡後要清澈明亮、不混濁，喝起來應該甘醇順口，無苦澀或霉味。



參考資料：科普中國