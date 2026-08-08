茶功效｜研究：飲茶護心血管每日宜飲多少杯？選綠茶或紅茶好？

茶是許多人生活中不可或缺的飲品，無論是追求便利的手搖飲愛好者，還是習慣在家泡茶聊是非的壯年世代，喝茶早已深入人們的日常。除了飲茶文化的價值，其實喝茶也與降低心血管疾病風險有關聯！近年來茶葉對健康的潛在益處也受到醫學界關注，尤其是在心血管疾病預防方面。



世界衛生組織 (WHO) 提到心血管疾病長年位居全球主要死因之一，每年約奪走1,790萬人的生命，包括高血壓、冠心病、心肌梗塞及中風等問題，往往與飲食、生活習慣及慢性發炎有關。現在也有越來越多研究發現，適量飲茶可能有助於降低心血管疾病風險，但關鍵在於「喝多少」以及「怎麼喝」。

根據台灣衛福部114年的國人死因統計，心血管疾病長年高居十大死因前列，其中心臟疾病與腦血管疾病分別高居第2名與第4名；而高血壓性疾病、糖尿病等慢性高風險因子也緊追其後。

2025年台灣人十大死因統計結果（衛生福利部統計處）

這些數據顯示，心血管的潛在威脅早已深入國人的健康日常。不過，想要遠離這四大無聲殺手，或許沒有想像中那麼困難——醫學研究就指出，我們每天都在喝的『茶』，正是最簡單有效的護心利器。

為什麼茶會被認為有助保護心血管？

茶葉中富含多種植化素，包括兒茶素、茶黃素、黃酮類化合物及茶多酚等成分。這些物質具有抗氧化與抗發炎作用，可減少自由基對血管的傷害。當血管長期受到氧化壓力影響時，容易產生血管內皮功能異常，使膽固醇更容易沉積在血管壁上，形成動脈粥狀硬化。而茶葉中的多酚類物質可協助改善血管彈性、促進血流循環，進而降低心血管疾病發生機率。簡單來說，喝茶並非直接「治療」心臟病，而是透過改善血管健康與降低慢性發炎，為心血管提供額外保護。

健康喝茶4注意（01製圖）

喝茶護心血管，4注意事項助你健康飲茶

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每天喝多少茶最剛好？研究指出2～4杯是關鍵

許多人認為茶既然健康，就應該喝越多越好，但研究結果並非如此。一項納入14項前瞻性研究，超過51萬人的分析顯示，喝茶與中風風險降低有關，且每天多喝3杯茶，中風風險平均可降低約13%，其中對缺血性中風的保護效果較明顯。多數研究也支持每日飲用2～4杯（約500～1000毫升）無糖茶，可能是兼顧健康效益與安全性的理想範圍。

其中在飲茶量與心血管疾病風險和全因死亡率之間的研究發現，每增加1杯茶（約一個馬克杯）：

心血管死亡風險下降約4%

中風風險下降約4%

心血管事件下降約2%

全因死亡率下降約1.5%



2020年一項發表於《歐洲預防心臟病學雜誌》的大型研究，也針對超過10萬名成人的進行觀察，結果發現長期維持習慣喝茶者（>3次 / 週），比起非習慣性飲茶的人（< 3 次 / 週）心血管疾病及死亡風險較低，其中對降低中風風險的關聯較明顯，且喝茶的人平均可以延後1.4年才發生心血管疾病等問題。

即便如此目前研究只能顯示喝茶與降低心血管風險兩者之間有關聯，還不能證明喝茶就是降低疾病風險的原因，而且喝多少、喝哪種茶效果最好，仍需要更多臨床研究證實，因此仍應將飲茶視為健康生活習慣的一部分，而非預防心血管疾病的唯一方法。

綠茶、紅茶、烏龍茶哪種最護心？

雖然綠茶的研究證據較多，但目前並沒有足夠證據顯示某一種茶絕對優於其他茶類。對一般人而言，選擇自己習慣且能長期飲用的無糖茶，比刻意追求特定茶種更重要。而綠茶、紅茶與烏龍茶其實都來自同一種植物——茶樹，差異主要來自發酵程度不同。

1. 綠茶

未經發酵，保留較多兒茶素，是目前研究最多的茶類。

2. 烏龍茶

部分發酵，兼具綠茶與紅茶特色，台灣人接受度高。

3. 紅茶

完全發酵，含較多茶黃素與茶紅素，同樣具有抗氧化作用。

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想靠喝茶護心？先避開這4個常見地雷

地雷一：把手搖飲當成喝茶

許多市售茶飲雖然標榜茶類飲品，但往往添加大量糖分、果糖或奶精，一杯全糖珍珠奶茶可能含有超過40公克糖，相當於8顆方糖以上，過量糖分反而會增加肥胖、糖尿病及心血管疾病風險。

地雷二：喝濃茶取代喝水

茶雖然可以補充水分，但若長期以濃茶取代白開水，可能導致咖啡因攝取過量，引發心悸、焦慮及失眠。

地雷三：空腹喝大量茶

茶中的單寧酸可能刺激胃部，導致胃部不適、脹氣或胃酸逆流。

地雷四：晚上喝茶影響睡眠

睡眠不足本身就是心血管疾病危險因子。若對咖啡因較敏感，建議睡前6小時避免飲用濃茶。

茶不僅是日常提神的飲品，也可能成為維護心血管健康的一項加分選擇，只要把握以上基本原則喝茶就能成為促進心血管疾病的方法之一。想靠喝茶顧心臟也應該注意適量飲用，須避免高糖茶飲及過量攝取咖啡因帶來的反效果。喝茶只是輔助保養的一環，面對心血管疾病，還是要從均衡飲食、規律運動和良好生活習慣做起，若出現身體不適或有相關疾病困擾，記得及早就醫檢查。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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