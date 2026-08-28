護腎｜高血壓血糖極傷腎！醫教護腎5招忌甜飲　蛋白質要注意質量

腎臟是富含許多小血管的器官，可以清除體內的代謝廢物和多餘的水分；如果腎臟的功能下降，多餘的廢物就會累積在體內，影響其他器官的功能。



台灣人罹患腎臟疾患的比率不低，尤其當糖尿病、高血壓、高血脂的患者變多的時候，腎臟病的人就也變多了。無論是高血糖或是高血壓，對腎臟裡頭密密麻麻的血管都是傷害。雖然許多人都會說：「醫師你說我血壓高，可是我沒有什麼不舒服啊？」即使在剛開始的時候，高血壓或高血糖不會直接帶來明顯的不適，但隨著時間過去，高血壓和高血糖一步步破壞血管，假如總是不控制血壓、血糖，最後就會導致腎臟功能變差。

既然腎臟功能與血管狀況習習相關，那就與自身的飲食習慣脫不了關係，我們今天就來看看要怎麼吃，才能減少腎臟功能持續受到傷害。

這樣吃保護腎臟功能

第一步：減少鹽分攝取

已經有研究指出，多數人犯的飲食錯誤第一名就是：「吃太鹹」。鈉離子竄入了各種食物之中，尤其是讓人方便食用的各種餐點，像是麵包、即溶濃湯、泡麵、超商的微波餐盒、冷凍即食包等等，無論你吃的時候是否覺得鹹，這些加工食品為了風味、為了保存，都會加上許多鹽分，讓人不知不覺就攝取了過多的鹽分。

所以減少鹽分攝取的第一步就是，盡量不要吃加工食物或即食餐、微波餐。如果要吃的話，請先記得檢視包裝上的鈉含量，好好計算一下。最簡單的判別方式是，看看「每日參考值百分比」那個欄位，若鹽份的比例是大於20%，就太多了。盡量選擇小於5%的，才能減少鹽分攝取。

另外容易讓人攝取過多鈉的就是醃漬物、罐頭食品等，請盡量少吃，如果要吃，可以先過水減少鹽分的攝取。

倘若要依循「每天鹽分攝取量盡量不要超過一茶匙，大約2300毫克」的飲食建議，其實比較好的方法是自己準備食物。畢竟鹽是美味的秘訣之一，鹹鹹甜甜油油香香誰不愛呢？所以在外餐廳吃飯或是選擇即食包口味都難免比較重，但自己準備的話，可以使用新鮮食材，自行減少調味，或使用薑、蒜、辣椒等辛香料，少油少鹽少糖，比較健康。

第二步：不要喝糖飲

雖然滿街都是飲料店，我們還是要提醒大家，不要喝加糖的飲品。無論加的是蔗糖、果糖、黑糖、怎樣的糖，這些碳水化合物就是會很快地影響血糖，增加一個人變胖的機會。喝了糖飲，讓人變胖又血糖震盪，就更容易罹患糖尿病、代謝疾病、和心血管疾病，連帶地也會增加腎臟功能變差的機會。

第三步：注意蛋白質的質與量

蛋白質的攝取很重要，缺乏蛋白質會讓人體力變差、肌肉減少、身體喪失修復的功能。然而，蛋白質的代謝需要經過腎臟，假使腎臟功能已經開始變差，又攝取過多蛋白質的話，腎臟工作負擔過大，可能很難好好代謝，以至於讓代謝廢物累積於體內。

因此若有腎臟病的患者要限制每天每公斤體重的蛋白質攝取在0.6到0.8公克，所以一個七十公斤的人，大概每天攝取40到55克之間的蛋白質。除了量要控制之外，從哪些食物攝取蛋白質也很重要：動物性的優質蛋白質包括了雞肉、魚類、蛋、奶類、和瘦肉；植物性的蛋白質可以從豆類、堅果、全穀類等攝取。選擇適當的份量與優質蛋白質，對腎臟才是福音。

第四步：反轉你的便當餐盒

綜合以上談到的，為了腎臟健康，我們要照護血管，因此要減少鹽分攝取、減少脂肪與膽固醇、和減少額外的精緻糖份。注意攝取優質蛋白質的質和量，從海鮮、無帶皮雞肉、乳類、蛋、豆類、堅果種子適量攝取蛋白質，並多吃新鮮的蔬菜、水果、全榖類。

所以，這代表的是每次準備自己的一頓飯時，不要再把最大的位置留給一大塊的肉或是一大碗白飯。要把最大的位置留給蔬菜水果。如果你用盤子盛裝的話，大約是二分之一，也就是一半的盤子放著蔬菜、水果、及豆類。另外的一半，再分成一半裝五穀雜糧與一半裝優質蛋白質。如果真的要外食買便當，或是外食，也都可以用這樣的作法注意份量與比例，盛裝自己的一餐。

第五步：考慮限制鉀與磷的攝取

鉀或磷是身體需要的礦物質，鉀離子能維持心臟、肌肉順暢工作，磷則與骨質的健壯有關。但在腎臟不好的人身上，可能會在血液中累積鉀與磷的濃度。鉀濃度過高時會影響心臟節律跳動，磷過高則會影響骨質、皮膚癢、關節痛。如果平時擔心自己的腎臟功能，或已經知道腎臟可能不太好，最好先去抽個血，醫師會根據患者現在的狀況，建議患者是否需要考慮低鉀飲食或低磷飲食。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：飲食５大步驟，保護腎臟功能（圖文懶人包）】