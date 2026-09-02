喝奶茶濕熱損脾胃？中醫教不傷身吃法4招　炸物搭配4飲品清熱解毒

現代人吃零食、喝手搖飲，心裡常有一瞬間有種罪惡感：「這樣會不會太甜？太油？太濕？」但與其完全戒掉，不如用中醫的角度學會「怎麼吃最不傷身」，到底應該怎麼吃？怎麼喝？



讓身體負擔最小？中醫師來解答！

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台灣之光珍珠奶茶，喝多身體會積「濕」

珍珠奶茶是台灣人的經典手搖飲代表，台灣Dr.Nice 明悅中醫診所院長曾雴瑜醫師指出，奶茶用的奶精可換鮮奶、紅茶可不加糖，但Q彈的珍珠由太白粉製成、糖分高，容易讓身體產生「濕氣」。

他進一步指出，中醫說的「濕」，不是單純的水，而是指代謝不佳、黏膩、容易沈積在體內的狀態。長期下來，可能出現身體沉重、頭昏、舌苔厚、大便黏等現象。

珍珠奶茶不是說不能喝，而是讓身體在吃的同時，也有辦法代谢，這樣對身體影響少些。如果真的想喝，怎麼喝比較不干擾身體？曾雴瑜建議：

1. 改點熱的

熱飲比冷飲更不容易傷胃陽，冷飲會讓脾胃變弱，濕氣更容易累積。

2. 微糖或無糖

糖分過高會讓身體產生濕熱，選擇微糖能大幅降低負擔。

3. 加點陳皮或山楂

陳皮能理氣化濕，山楂能消食化積，兩者搭配有助於代謝多餘的糖分與澱粉。如果你會自己加料，可以試試加一點陳皮茶或山楂茶來平衡。

4. 避免連日喝

如果真愛喝，建議1週不超過2次，避免身體長期處於濕熱狀態。

夜市美食鹹酥雞，也是「燥熱」之王

鹹酥雞的外皮酥脆、油香四溢，可說是台灣夜市的美食代表。曾雴瑜說，油炸食品本身屬於「燥熱」性質，容易讓身體產生口乾、喉嚨痛、便秘等熱象。如果真的想吃，可以搭配清熱生津的飲品抵銷燥熱。

1. 青草茶

青草茶多由多種清熱解毒中草藥組成，能幫助清除體內熱毒，適合搭配油炸食品。

2. 烏梅汁

烏梅生津止渴、清熱解毒，酸味能幫助消化，減少油膩感。

3. 菊花茶或綠茶

這類茶有清熱解毒的作用，適合油性食物之後喝，幫助代謝。

4. 避免碳酸飲料

碳酸飲料會讓胃脹氣、增加消化負擔，反而讓燥熱更明顯。

辦公室下午茶常是甜點、茶類、咖啡、鹹酥雞、餅乾等，這些食物大多偏甜、偏油，容易讓身體產生濕熱或燥熱。但如果知道配甚麼、怎麼吃，就能讓體質比較平衡。

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