大白菜甲醛｜網紅揭大白菜加甲醛保鮮傷腎可致命！3食物高危+分辨

大白菜甲醛｜食物安全｜你揀大白菜時，是不是覺得顏色越翠綠、看起來越漂亮的才算新鮮？小心，這些可能是人為造假。近日有博主拍片揭露，有黑心蔬菜商為了讓大白菜在長途運輸中保持新鮮，竟然將其浸入甲醛溶液中，事件引發廣泛關注。到底我們該如何預防？



大白菜甲醛｜430萬粉絲博主揭發 大白菜添加甲醛保鮮

內地一名擁有超過430萬粉絲的博主「漁獵齊哥」在抖音拍片，指出河北有菜販和工人為了賣相好看，在裝運大白菜前，用疑似「甲醛溶液」的液體來浸泡根部保鮮。現場的工作人員更表示，這樣做能讓白菜保持白淨、防止在長途運輸的過程中腐爛，並能延長保鮮期2至3天。

這批白菜隨後被運往江蘇、安徽等地的農產品批發市場，事件引起廣泛關注。目前，公安部門已依法對相關人員、車輛採取強制措施，案件正在進一步調查。同時，官方正緊急追查「問題白菜」的流向，並全面排查全縣的蔬菜收購、運輸和銷售環節，保障蔬菜供應安全。

專家指出，甲醛極易溶於水，洗菜時要多洗幾次，亦可以在切除根部時，多切掉一些。（photo-ac）

大白菜甲醛｜甲醛傷腎嚴重恐致命 專家教2招預防

據香港食物安全中心的資料顯示，甲醛是一種工業化學物主要用來製造木材、紙張等。在處理食物時，甲醛會作為食物防腐劑和漂白劑，吃下少量不會造成急性中毒。但若不幸大量攝入，會引致：

～急性中毒

～嚴重腹痛

～嘔吐

～昏迷

～腎臟受損

～甚至死亡



據《新華網客戶端》，中國農業大學食品科學與營養工程學院教授范志紅指出，甲醛氣味刺鼻且極易溶於水，因此買蔬菜時候要注意：

1. 若發現有刺鼻味道或聞著不對勁，切勿購買。

2. 甲醛極易溶於水，洗菜時要多洗幾次，亦可以在切除根部時，多切掉一些。



甲醛｜5食物高危+分辨方法

根據《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》（GB 2760-2024）規定，甲醛屬於有毒有害物質，明確禁止在任何食品中添加。然而，在日常生活中，以下幾種食物依然是「重災區」，大家買菜時一定要多加留心。

有不良商家會用甲醛處理賣不完的牛肚、黃喉、牛百葉等內臟，使其看起來白淨。（網上圖片）

1. 動物內臟／鴨血／豬紅 勿買異常雪白質地發脆的內臟

有不良商家會用甲醛處理賣不完的牛肚、黃喉、牛百葉等內臟，使其看起來白淨。就連用鴨血或豬血做的「血旺」都是重災區。據《南方日報》報導，成都市有一對兄弟就在水中加入甲醛來保鮮，結果被法院依法判處一年四個月到三年不等的有期徒刑。

分辨方法：

~外觀看起來異常雪白、個頭異常肥大的，勿買。

~要特別留意質地發脆，用手輕輕一捏或一扯就會斷裂碎掉的牛百葉等。

~正常鴨血像豆腐一樣，用筷子很容易就能夾碎，反之較韌，甚至可以拉伸的要特別小心。



勿買魚身表面變硬、魚鱗灰暗、魚眼渾濁的魚。（magnific）

2. 帶魚／銀魚 勿買魚鱗灰暗魚眼渾濁的魚

帶魚、銀魚無法在陸地上長期存活，極易變質腐爛。因此，部分不法商家為了延長保鮮期、讓賣相更好看，便添加甲醛。據《環球網》，江蘇某魚販，就曾對外銷售浸泡甲醛的銀魚，銷售金額高達129萬（人民幣，下同）。經昆山市人民法院審理被判處有期徒刑十一年，並罰款300萬。

分辨方法：

~魚身表面會變硬、魚鱗灰暗、魚眼渾濁的魚勿買。

~別買聞起來不是淡淡的海鮮味而是刺鼻怪味的海鮮。



純紅薯粉條的韌性不好，買時拿一根掰一下，能立馬折斷的才正宗。（magnific）

3. 粉絲 勿買較韌有異味的粉絲

正宗的粉條主要是用番薯、薯仔等富含澱粉的原料做的，保質期較短。有些不法商家為了防止腐爛變質，同時讓口感更有彈性，就會加入甲醛。

分辨方法：

~純紅薯粉條發黃發青、顏色偏暗，呈半透明狀。

~純紅薯粉條的韌性不好，買時拿一根掰一下，能立馬折斷的才正宗。

~真粉條帶有淡淡的紅薯香味，若聞到化學刺鼻氣味，需謹慎購買。



參考資料：《人民日報客戶端》、福建省海洋與漁業局、《網易新聞》