洗碗常犯3大錯誤！餐具別浸泡過夜　防變細菌溫床百潔布厚或薄好?

每天吃完飯都得面對洗碗工作，不少人為了省事，可能會讓水龍頭持續出水，或把沾滿油污的餐具直接丟進水槽。不過，這些看似方便的習慣，不只可能增加用水量，也會讓後續清洗變得更費力。日本節約生活專家就提醒，洗碗時有3個常見NG行為應盡量避免。



日本生活網站《TRILL》分享，其中最容易被忽略的，就是「讓水一直流」。東京都水道局資料指出，洗碗時若讓水連續流5分鐘，約會使用60公升的水。若每天都維持相同習慣，長期累積下來的用水量相當可觀。

專家建議，刷洗餐具時可以先關閉水龍頭，等所有餐具都刷洗完畢，再集中一次沖洗。如果覺得反覆開關水龍頭太麻煩，也可以採取「先全部刷洗、最後集中沖洗」的方式，減少不必要的用水。

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第二個NG則是「餐具不先處理髒污就直接清洗」。尤其是沾有油脂或大量調味料的餐盤，如果直接拿海綿刷洗，除了容易讓海綿沾滿油污，也可能增加清潔難度。

對於比較嚴重的髒污，可以先用廚房紙巾擦掉油脂、醬料等，再進行正常清洗。如此一來，不僅能減輕海綿的負擔，也能讓洗碗過程更加順利。

第三個容易犯的錯誤則是「完全不浸泡」。吃完飯後若暫時沒有時間洗碗，可以稍後再處理，但如果餐具上的食物殘渣就這樣放著，污漬乾掉後反而更難清除。

因此，對於較難處理的髒污，可先將餐具放入裝有溫水的洗碗盆中浸泡，讓污垢軟化後再清洗。不過，浸泡時間也不宜過久，因為餐具長時間泡在水中可能增加細菌繁殖，因此仍應儘早清洗。

此外，除了洗碗方式，清潔工具本身的選擇與使用習慣也值得注意。《聯合報》曾報導，台灣無毒教母譚敦慈建議，洗碗海綿（百潔布）可選擇較薄、容易乾燥的款式，避免挑選太厚的海綿。由於厚海綿容易吸收大量水分，使用後較難乾燥，若長時間處於潮濕狀態，也容易藏污。

至於抹布，則應在每次使用後確實清洗乾淨。若經常拿來擦拭油污，更要注意清潔與更換頻率。譚敦慈指出，抹布是否有確實洗乾淨，是判斷多久需要汰換的重要因素；如果經常接觸油污，則建議至少每個月更換一次，避免清潔工具反而成為藏污來源。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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