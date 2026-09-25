文旦柚子｜愈皺皮愈甜？挑選食用5貼士錯1步味苦澀 開柚子簡單3招

文旦柚子｜中秋時節正值柚子當造，賞月的生果盤上不能沒柚子，金柚、沙田柚、碌柚，近年更多了一個生力軍——文旦柚（英文：Pomelo），細細個、頭尖尖，有時會吃到苦澀、味淡呢？原來做錯了這一步！

攝影：黃舒慧



每年中秋節，都是柚子的當造季節，賞月必備水果之一，近年除了金柚、沙田柚，還有文旦柚子。

中秋節為什麼吃柚子？

中秋節前後正值是柚子的當造期9-10月，這時的柚子，果肉飽滿、清甜多汁，是最佳的品嚐時機。加上「柚」與「佑」、「有」諧音相近，有保佑平安、有財有運之意，而且圓滾滾有象徵人月團圓。而做節喜慶，多大魚大肉，還會吃應節月餅，容易膩滯，清甜微酸的柚子，能中和油膩感、幫助消化，是天然的解膩果。難怪中秋佳節，柚子大受歡迎。

文旦柚子的果核比一般碌柚的果核細得多，不太多汁，但肉質較纖細清甜。

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文旦柚產地｜源自台灣 味苦澀因食用方法錯？

文旦柚，源自台灣，主要分為3大產區，以中南部麻豆地區栽培歷史最悠久，是「麻豆文旦」的發源地，果肉綿密回甘；而東部地區則汁多味美；至於北部產區鄰近都會區，文旦柚外型較肥短豐滿，香味較濃。即使是麻豆文旦，我們也會吃到苦澀味，甚至淡而無味，以為文旦浪得虛名？Organicst.hk水果負責人之一Sara卻為它們平反，只是我們不懂如何挑選、如何食用！

5012柚農李佳翰種植文旦果樹之餘，還一年舉辦4次不同階段的活動，讓大家見證文旦365日的成長過程。(《台灣產地故事-5012柚意思》影片截圖)

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按圖看清水果店負責人Sara的5大「挑選及食用文旦」貼士：

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文旦柚點揀？

文旦柚子揀選及食用5大貼士 1. 體型細小 文旦的樹齡愈大，結出的果實愈小，味道愈甜 2. 圓錐外型 頭較少，果底較平的，較肥短為佳 3. 色澤帶黃 最好是青綠中帶黃，代表果肉開始變軟，味道更香甜 4. 辭水後吃* 別一買回來便吃，最好放置一兩星期，後辭水後才吃 5. 慎剝皮 文旦柚皮具天然香油，剝皮時若不小心沾到手上或果肉，吃時嘴巴會有輕微的麻痺和苦澀口感。

*辭水即消水，文旦採收後，會堆放在陰涼處，讓果實水分逐漸消失，這時文旦的外皮轉淡黃，果肉變軟，會更甜更多汁。

老欉文旦，不僅果皮薄、果肉較細緻，甜度也較高，因此不少果園都以數十年老欉文旦作招徠。它跟一般柚子一樣，可以作水果吃，拌沙律，做果醬，也可加工成手工香梘、清潔劑和精油等產品，從果肉到果皮無一浪費。

文旦柚｜開碌柚3大方法 簡單乾淨

開碌柚，從來都不是一件容易的事，又大又實，刀要夠利，要夠力，不能切得太深，免果肉受傷；也不能太淺，厚厚的果衣還得花一番工夫去掉。不過，文旦柚子，個子較小，下刀較容易，尋常一把生果刀已經應付到。除了傳統的鎅柚皮方法，還有個簡單的3刀法，只需3刀便能輕輕鬆鬆吃到果肉，手一點也沒污糟。

按圖看清開柚子方法1「傳統法」：

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按圖看清開柚子方法2「3刀法」：

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成功剝開柚皮，取出柚子肉後，除了作水果吃，還可以入饌製成沙律等菜式。按下圖看食譜：

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