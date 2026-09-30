番茄營養｜車厘茄有益過大番茄維他命C差2倍！烹調2招茄紅素飆7倍

番茄好處｜番茄營養｜番茄炒蛋、番茄牛肉通、番茄薯仔湯，以番茄入饌的菜式多不勝數，即使生吃亦可感受那酸甜多汁的滋味。番茄富含茄紅素有助抗衰老，但原來並不是每一款番茄所含的營養也是一樣。哪品種的番茄含較多營養？怎樣烹調令茄紅素比原來的多出7倍？

番茄有8000多個品種，人人都以為番茄之間的營養沒有太大分別，但事實上這個想法是錯！（Pixabay）

番茄營養｜番茄愈大營養愈多？

世界上有8000多個品種的番茄，最為常見的是紅色品種的番茄和車厘茄。不少人都以為兩者的營養分別不大、或番茄愈大營養愈多，但原來這個想法是錯誤！日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》邀請了白澤抗衰老醫學研究所所長白澤卓二醫學博士講解番茄的營養及如何烹調令茄紅素倍增。

番茄營養｜生吃車厘茄 茄紅素比番茄高3倍

原來番茄生吃和熟吃，所吸收的營養並不一樣。如以生吃番茄為例，便能吸收更多維他命C、鉀和鎂。白澤博士指生吃的話應選擇車厘茄，因車厘茄所含的營養比番茄高，單單以茄紅素為例，車厘茄的含量已經比番茄高3倍；維他命C高2倍；類胡蘿蔔素高1.7倍；食物纖維高1.4倍。

從上圖可以得知，車厘茄的營養成分比番茄高，茄紅素含量比番茄高3倍；維他命C含量比番茄高2倍；類胡蘿蔔素含量比番茄高1.7倍；食物纖維含量比番茄高1.4倍。（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

番茄營養｜番茄煮熟身體更易吸收

生吃番茄可為身體提供維他命C，煮熟的番茄則含有豐富的茄紅素。白澤博士稱將番茄煮熟後身體會更易吸收，除此之外更有一個方法可以把茄紅素釋放多7倍！

番茄更富營養煮法【1】把番茄煮熟 茄紅素比生的高3倍

白澤博士指煮熟的番茄所含的茄紅素比沒有煮熟的高3倍。因為加熱可以破壞番茄的細胞壁，油溶性的茄紅素就會更容易釋出，煮熟後會更易吸收。煮食時建議保留外皮，因番茄皮亦含豐富的茄紅素。

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番茄更富營養煮法【2】用橄欖油烹煮 茄紅素多7倍

由於茄紅素屬於脂溶性的營養素，溶於脂肪，因此在烹煮時加少許油會更加易被人體吸收。對比普通油脂，白澤博士稱透過實驗發現使用橄欖油的效果比其他更好，茄紅素大約多出7倍。車厘茄與橄欖油拌勻會成一個乳化現象，可減慢氧化速度及封存營養素。同時亦有如一個保護膜，不容易被胃酸破壞，直接被小腸吸收。

如何選擇香甜番茄？

想炮製好吃的番茄菜式，食材的味道當然重要。但番茄的樣子不相伯仲，如何鑑別它是一個又靚又甜的番茄呢？日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》亦教授了如何單憑肉眼鑒別香甜番茄，原來看其果蒂便知答案！

有果蒂枯萎的番茄較香甜？

番茄果蒂之所以挺拔是因為它被收割了一段很短的時間。而果蒂枯萎的番茄則表示已被收割了一段較長的時間，隨著時間流失了水分，亦是番茄熟成狀態，番茄收割後會慢慢熟成從而令甜度增加，故果蒂枯萎的番茄味道更佳。

資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》