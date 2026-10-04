土匪雞翼食譜｜做法簡易氣炸版15分鐘煮好、神還原米線店惹味小食

土匪雞翼，可說是一種喧賓奪主的小食，多得「譚仔」把它發揚光大，不知從何時開始，無論你去譚仔又好、三哥也罷，除了米線外，很多人都會額外點一份雞翼。明明很多餐廳都有雞翼，但這份充滿孜然味的雞中翼，總有它的魅力，今次一於示範它的做法，來一個15分鐘4個步驟完成的簡易氣炸鍋土匪雞翼！



土匪雞翼的風味，非處處可找，不少人曾經試過自行研究其製法，就連「譚仔三哥米線」都曾在官方facebook貼上坊間流傳的土匪雞翼食譜，未有點評有幾成相似，但已成功引起話題。網上的食譜有孜然粉、蒜鹽、雞粉等等，個人認為並不太相像。

如今這個食譜，當然同樣以孜然粉為主軸，但就稍為調整過，不敢講是完美還原譚仔風味，但香口度絕不輸蝕，而且只用氣炸鍋就整到，省油又方便！此外，它絕對是很適合新手的零難度菜式，總之秘訣只得一個——孜然粉不能慳！

土匪雞翼食譜

土匪雞翼食譜材料 雞翼8隻 黑芝麻適量 孜然粉5湯匙 土匪雞翼醃料材料 孜然粉2茶匙 糖半茶匙 紹興酒1茶匙 生粉1茶匙 五香粉半茶匙 生抽1茶匙 麻油1茶匙 土匪雞翼步驟 1.雞翼洗淨瀝乾，以醃料醃20分鐘或以上。 2.每隻雞翼皆撲上孜然粉，並灑上黑芝麻。 3.雞翼放入氣炸鍋，於表面噴油。 4.雞翼以180度氣炸10分鐘，翻面灑上黑芝麻，再氣炸4分鐘即成。

雞翼健康小貼士：

雞翼的雞皮雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠原蛋白，令肌膚保持彈性。而且雞肉強腰健胃、溫中益氣，只要適量食用可增強抵抗力。

攝影、攝錄：呂志豪、羅子揚

剪接：梁惠怡、黃卓敏

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