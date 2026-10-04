檸檬冰糖雞翼食譜｜做法簡易4步20分鐘完成、沾滿醬汁酸甜開胃

蜜糖雞翼大家食得多，冰糖雞翼又有否吃過呢？冰糖味道清甜，加上酸咪咪的檸檬，加起來是一個清新的組合，胃口不佳時，只需3樣材料就可以煮一道檸檬冰糖雞翼醒醒胃。攝影、攝錄：李賢華、吳釨健剪接：潘諾兒



檸檬冰糖雞翼材料只需3樣

檸檬冰糖雞翼所需材料不多，基本上已全部列在餸名上，就是檸檬、冰糖與雞翼。檸檬需要切片，一個大約可切成6至7片，以10隻雞翼的分量，大約需要4至5片，否則就會太酸。另外落鑊前可以先將檸檬去核，吃的時候就會方便點，也不會有苦澀味。

今次使用50克冰糖配1個檸檬，但純屬建議分量，若你喜歡酸一點或甜一點，也可自行增刪。煮起之後，黏稠的檸檬冰糖汁全掛在雞翼上，有點像麥芽糖，非常滋味。

檸檬冰糖雞翼食譜

檸檬冰糖雞翼食譜

食譜 檸檬冰糖雞翼（煎） 材料 雞翼10隻、冰糖50克、檸檬1個、水半湯匙

醃料：鹽1茶匙、糖1茶匙、胡椒粉少許、油少許、生粉半茶匙、酒少許 做法 1. 以醃料醃雞翼至少20分鐘；檸檬洗淨、切片、去核備用。 2. 燒熱鑊下油，中火煎雞翼至兩面金黃色。 3. 放入檸檬、冰糖及水，加蓋以小火煮4分鐘後，把雞翼翻到另一面煮4分鐘。 4. 開蓋後，再將所有材料炒勻，確保每隻雞翼皆均勻掛滿冰糖檸檬汁，即成。

檸檬健康小貼士：

檸檬含豐富維他命B1、B2、C以及抗氧化物等，亦有美白護膚的作用。當中的檸檬酸可提高人體對鈣的吸收率，有效預防骨質疏鬆。

檸檬含豐富維他命B1、B2、C以及抗氧化物等，亦有美白護膚的作用。當中的檸檬酸可提高人體對鈣的吸收率，有效預防骨質疏鬆。

【雞翼食譜】柚子蜜雞翼皮脆肉嫩 酸咪咪消滯排毒美肌

柚子蜜雞翼食譜

【雞翼食譜】蒜蓉牛油雞翼滋味香脆 免焗爐4個步驟就搞掂