黑椒牛仔骨食譜｜黑椒汁1步驟味道更突出、做法簡易20分鐘完成

黑椒牛仔骨食譜，做法簡單，是一道頗受歡迎的家常菜式，上網甚至見到不少朋友視之為宴客或是紀念日慶祝菜式。今次會示範如何煮一個惹味的黑椒汁，但如果你自己是懶人的話，甚至可以買現成黑椒汁，省去不少步驟。攝影、攝錄：李賢華、黃卓敏剪接：潘諾兒



保持牛肉原本味道，避免用鬆肉粉

自己煮黑椒牛仔骨最怕就是太韌太老，大排檔或茶餐廳的牛肉與牛仔骨，許多時候都用鬆肉粉醃過，咀嚼起來固然較易，但同時影響牛肉原本的味道。在屋企煮當然盡量避免用鬆肉粉，烹煮的時候不能煎得過久，亦不宜經常將牛仔骨翻來翻去。

黑椒汁做法

黑椒汁食譜上寫明黑椒汁分兩次去調，其實我試過將所有材料一次過混合起來就算，然而這個做法黑椒味並不突出，於是再煮的時候，我就試著先煮香黑椒和水，目的是為了釋出味道，散發更濃郁的黑椒香氣，為這道菜加分。

黑椒牛仔骨食譜

黑椒牛仔骨食譜

黑椒牛仔骨秘訣

1.有骨的位置盡量放近鑊中間，因為較難煎熟。

2.懶人可以買現成黑椒汁，省去自調醬汁的步驟。

3.煮這道菜不需埋芡，因為調黑椒汁時已加入有助變稠身的生粉。

牛肉健康小貼士

牛肉蛋白質和氨基酸豐富，手術後或大病後吃牛肉能迅速修護身體組織，補中益氣，箇中的鐵質也有補血之效。通菜則屬鹼性食物，能平衡人體酸鹼值，而葉黃素則有改善視力、消除眼部疲勞的功用。其鉀質也可降低血壓，但正因如此，血壓偏低的人要小心進食。

食譜 黑椒牛仔骨（煎） 材料 牛仔骨3塊、洋葱半個

醃料：糖3茶匙、黑椒碎2茶匙、生粉1.5茶匙、油1.5茶匙、生抽2茶匙

黑椒汁：黑椒碎2茶匙、老抽半茶匙、蠔油半茶匙、糖1.5茶匙、水50毫升、鹽半茶匙、生粉少許 做法 1.牛仔骨洗淨，瀝乾水，切成小塊，加入醃料醃20至30分鐘。 2.洋葱切絲，備用。 3.除了水和黑椒碎外，將黑椒汁內的材料撈勻，備用。 4.燒熱鑊下油，中火爆香洋葱至軟身，盛起備用。 5.再下點油，中火煎牛仔骨至兩面微焦，倒走多餘油分，盛起。 6.鑊洗淨，將水和黑椒碎煮30秒後，再倒入之前調好的醬汁，最後落洋葱及牛仔骨炒勻，轉大火收汁即成。



