北上注意！燒烤店加罌粟吸引顧客！恐心跳加速精神失常+5食物高危

北上注意！食物安全｜吃燒烤、火鍋時覺得特別美味，總是忍不住去做回頭客？小心可能是中毒而不自知！早前，就有不良商家為吸引顧客就在燒烤料上添加罌粟。若長期食用，嚴重可致命。日常生活中，一定要警惕以下5種食物。



有不良商家為提升風味、吸引顧客便私自添加「罌粟」，還連續售賣了1個多月，涉案銷售額共2500元。（Jeremy Bishop@Unsplash）

食物安全｜不良老闆違規添加罌粟吸引顧客

據《都市時報》報道，9月18日，湖南新化政法公佈一則個案：2025年8月28日，有吸毒前科的李明（化名）與親友到張強（化名）經營的宵夜店聚餐，飯後便依規去禁毒辦做例行毒品檢測。沒想到他與同行的親友全被驗出嗎啡陽性。在禁毒辦人員的詢問下，大家懷疑問題出在當天的宵夜上，於是報警求助。警方接到報案後迅速查封這家店舖，取走店內的原料、滷水和燒烤粉送檢。結果均檢出含有嗎啡、罌粟鹼等國家明令禁止添加的有毒有害成分。

面對鐵證，張強承認為提升風味、吸引顧客便私自添加「罌粟」，還連續售賣了1個多月，涉案銷售額共2500元。直到今年（2026年）3月，當地法院依法判其承擔賠償金2.5萬元，且需在市級以上傳媒公開刊登道歉聲明。

罌粟又叫「鴉片花」是製作鴉片的主要原料，亦含有嗎啡、罌粟鹼等，極易讓人上癮。（銅陵市自然資源和規劃局）

食物安全｜罌粟有什麼危害？

罌粟又叫「鴉片花」是製作鴉片的主要原料，亦含有嗎啡、罌粟鹼等，極易讓人上癮。長期吃含有罌粟殼的食物，就會出現以下症狀。

長期吸食後症狀

~發冷、冒虛汗

～疲倦乏力

～面黃肌瘦

嚴重還會：

～損傷神經和消化系統

～精神失常、產生幻覺

～甚至因呼吸停止而死亡



在中國未經批准非法種植罌粟一律強制鏟除，並須承擔法律責任。此外，許多人常將罌粟與大麻混淆，實際上完全是兩碼事。大麻有強烈致幻成分「四氫大麻酚」，吸食後會讓人產生幻覺、意識混亂，嚴重時會致癌。

大麻有強烈致幻成分「四氫大麻酚」，吸食後會讓人產生幻覺、意識混亂，嚴重時會致癌。（銅陵市自然資源和規劃局）

食物安全｜5種食物高危

在湯料、配料中添加罌粟殼被一些不良商家奉為「增味提鮮、提升收益」的潛規則。大多被添加在小龍蝦、麻辣燙、火鍋底料、燒烤蘸料和滷味等重口味、需要長時間燉煮的食物中。更惡劣的是很多商家都偷偷混入味精或客人的調味蘸料碟裡，試圖掩人耳目，因此要仔細判斷，以免中毒。

不過，據《澎湃新聞》中國藥物依賴性研究所的陸林教授指出，罌粟殼本身帶有酸澀的苦味，完全無法提鮮。

罌粟大多被添加在小龍蝦、麻辣燙、火鍋底料、燒烤蘸料和滷味等重口味、需要長時間燉煮的食物中。（Yihan Wang@Unsplash）

分辨是否含有罌粟2招

1. 觀察湯底調料

如果不法商家將整顆罌粟殼直接放進湯底熬煮，應小心觀察。罌粟殼頂端有一個非常明顯的「小皇冠」，且表面比較平滑，帶有縱向的紋路。

罌粟殼（網上圖片）

2. 通過身體反應判斷

如果商家將罌粟殼磨成粉混入香料中，肉眼較難看清。可通過身體的反應來判斷，例如：吃完飯後半小時到數小時內，出現口乾舌燥、面部發紅、心跳加快、頭暈或噁心等，這是因為初次或偶爾攝入過量罌粟，身體不適應受而引起的症狀。此外，若沒吃幾次就極度想念，不吃就全身不適、食慾不振都要特別警惕。

參考資料：中國禁毒網、銅陵市自然資源和規劃局、人民網、廣東省衛生健康委員會