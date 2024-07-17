椰子水功效丨消暑低卡運動後飲最啱！變質3特徵 呈粉紅色屬正常？

冰涼的椰子水喝下去十分解渴消暑，不過許多人對於椰子仍有諸多疑問，椰子水變色是壞掉了嗎？椰子水功效？哪些人不能喝椰子水。



對此，台灣營養師夏子雯提供專業見解，教導大家如何鑑別椰子品質及正確食用。

椰子水變色是否代表壞掉？（點擊下圖看清！）

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椰子水功效：椰子水與果肉都富含多種營養

台灣夏子雯營養師說明，椰子水熱量低，每100克僅18大卡，糖分不高，且含有鉀、鈣、鎂、鋅、磷等礦物質，以及微量維他命B雜、C、葉酸等。不僅可補充電解質，有助人體水分平衡調整，運動後飲用也相當適合。

椰子果肉同樣是高營養價值食物，含有醣類、脂肪、蛋白質、維他命B雜、C及礦物質鉀、鎂等。其中椰肉脂肪含有可抗病菌的中鏈脂肪酸（月桂酸），且富含膳食纖維，有助維持消化系統、增加飽足感、促進腸胃蠕動、解便秘，幫助腸道排出有害物質。

消暑飲品3大迷思（點擊下圖看清！）

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椰子水變質判斷方法

台灣夏子雯營養師表示，分辨椰子是否變質可以透過嗅覺及視覺判斷。新鮮的椰子水會有淡淡的清香味，且顏色清澈；反之，若聞到酸敗腐壞的發酵味，且顏色暗沉混濁，就代表椰子已經壞掉，不適合飲用。另外，若椰子內部有塊狀物或沉澱物，代表已變質，建議別飲用。

椰子水變色是否代表壞掉？

至於網路上曾流傳將椰子水冰入雪櫃後變成粉紅色的現象，台灣夏子雯營養師解釋，這其實是一種較稀有的「胭脂椰」品種。椰子在敲開果殼數小時後，椰子會產生黃色、棕色或粉紅色等變色情形。而胭脂椰中的多酚氧化後或其所含的類花青素天然色素，會使椰子水呈現粉紅色。

為何椰子水會變色？新鮮椰子水中含有「多酚氧化酶」與「過氧化物氧化酶」，當多酚氧化酶遇到空氣，與水果內的酚類開始褐變反應，產生褐色物質，就會變色。另外，當水果被採下來，或是有傷口，表皮被破壞等狀況發生的時候，多酚氧化酶就會快速地把果皮裡面的多酚類進行氧化，產生色素的沉澱。

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椰子怎麼吃？夏日以椰子食補 腸胃不適者不宜過量

針對夏日食補，台灣夏子雯營養師建議，最簡單的方式就是直接喝椰子汁消暑。不過以中醫角度而言，椰子水性質偏涼，腸胃不好的人若飲用過量，容易腹瀉，因此要適量飲用，不必過於擔心。此外，也可將椰子做成椰子排骨湯或椰子雞湯等熱湯，口味清爽又清香。

椰子水禁忌：3種人不適合喝

不過台灣夏子雯營養師也提醒，椰子水的鉀含量較高，不適合腎功能不佳、洗腎或需控制鉀攝取量的民眾食用，在享受美味椰子的同時也要注意自身健康狀況。

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