雞蛋發霉｜網友AEON買日本蛋變發霉蛋！恐致腸胃炎+2招辨新鮮

雞蛋發霉｜日本雞蛋一向有嚴格的衛生與生食標準，在本港深受歡迎。但可有想到會發霉？近日就有網民在社交平台發文，指在AEON買了 一盒日本蛋，打開發現其中3 隻已經發霉！貼文一出，惹來熱議，有逾780萬次瀏覽，不少網民都表示可能是運輸、保存過程中出現問題。到底該怎麼樣保存？又該如何辨別新鮮？



雞蛋發霉｜網友大呻在AEON買日本蛋變「發霉黑心蛋」

雞蛋富含蛋白質、能護腦，增強免疫力，是許多人每日必吃的食物，但雞蛋亦引發過不少含沙氏門菌、保存不當等安全問題。有網民在Threads發文大呻，指10月1日才在太古AEON買了一盒日本蛋，打蛋時發現其中3隻已經發霉，蛋液黐著蛋殼倒不出來。樓主起初以為是過期，但一看標籤才發現保質期還有成個月，無奈之下提醒大家「打蛋前要看清楚」。

貼文一出，不少網民深受其害，紛紛分享自己的中招經歷：

「我兩個月前aeon 買過依款蛋 係打出黎 入面成盒都黑色 都係仲有成個月過期」

「運輸架車可能無雪」

「我都係，10月1日係啟德Aeon買，兩排都係咁」

「我之前喺百佳買日本蛋都試過咁」



有網民表示可能是運輸、保存的方式出現了問題，並在評論區解釋，日本雞蛋在出廠時就已經洗過，雖然乾淨，但也洗走了表面的「防菌層」，所以無論是運輸、零售或買回家存放，都必須要冷藏。

「日本蛋有洗過，理應上要雪，而包裝上都有講要冷藏，只係好多運輸同零售都無雪」

「運輸架車可能無雪」



雞蛋的「角質層」一旦被破壞，就極易發霉變質，讓沙氏門菌等致病菌趁虛而入，吃下肚就易引發急性腸胃炎。（pexels@Felicity Tai）

雞蛋發霉｜雞蛋洗掉角質層 恐致急性腸胃炎

事實上，雞蛋表面的天然保護層叫做「角質層」（英文：Cuticle），有防菌、延長雞蛋保鮮期等功能。若一旦被破壞，就極易發霉變質，讓沙門氏菌（Salmonella）等致病菌趁虛而入，吃下肚就易引發急性腸胃炎（包括：腹瀉、高燒、嘔吐、腹痛等症狀）。因此，平日買回來的雞蛋用水沖洗再放入雪櫃冷藏最錯！如果蛋殼有污漬，用乾布或微濕的紙巾輕輕擦拭即可放入雪櫃。

平日買回來的雞蛋用水沖洗再放入雪櫃冷藏最錯！（AI生成圖片）

雞蛋發霉｜辨別雞蛋新鮮2方法

那麼我們該如何辨別雞蛋是否新鮮？無需打蛋，可觀察氣孔！因為除了角質層，雞蛋表面還佈滿了上萬個肉眼看不見的微小氣孔（約6,000至10,000個），是給未出生的小雞呼吸用，亦有助調節水分與濕度。而氣孔愈細，雞蛋就愈新鮮。若果覺得比較難看見，不妨試試以下方法。

辨別雞蛋新鮮方法【1】光照法

台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，揀雞蛋時可以用手電筒照一下雞蛋，若內部呈現半透明狀，且蛋黃在正中央則代表新鮮。反之發現蛋黃飄在上方，就表示已經放了一段時間，新鮮度較差。【入廚貼士】如何挑選靚雞蛋？2大秘訣分辨雞蛋衛生、新鮮程度

揀雞蛋時可以用手電筒照一下雞蛋，若內部呈現半透明狀，且蛋黃在正中央則代表新鮮。（AI生成圖片）

辨別雞蛋新鮮方法【2】浸水法

雞蛋放得愈久，內部的水分就會不斷蒸發，導致空氣跑進去，密度亦隨之降低。因此可以將雞蛋放入水中來判斷新鮮度。

1. 完全沉底並平放：代表非常新鮮。

2. 沉底但大頭端微傾或直立：代表已存放1至3周，新鮮度稍降，但可正常食用。

3. 浮於水面：代表新鮮度較差。

