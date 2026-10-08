買雞蛋別只看外觀　醫揭保存地雷：買回家即洗恐連沙門氏菌吞落肚

市面上雞蛋種類繁多，許多消費者在選購時，常以蛋殼顏色深淺或表面粗糙程度作為判斷依據，認為「表面粗粗的，顏色比較深的雞蛋」更有營養價值。



台灣高齡醫學內科醫師傅裕翔指出，這其實是選蛋的常見迷思，比起選擇雞蛋，正確保存與食用其實更重要，有3個食用雞蛋的關鍵要點要掌握。

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雞蛋顏色與營養價值無直接關聯

傅裕翔說明，雞蛋蛋殼的顏色主要與雞的品種及飼料有關，與營養價值並無直接關聯，且蛋殼表面粗糙與否，也不能作為判斷新鮮度的標準。雞蛋表面出現粗糙顆粒的原因多元，可能是母雞年紀較大、缺鈣、缺乏維他命D，或是受到感染、壓力過大或天氣太熱等因素造成結節顆粒，導致蛋殼品質下降。

正確保存與食用比挑選更重要 3招教你安全吃雞蛋

傅裕翔強調，與其糾結於如何挑選雞蛋，買回家後的正確保存與食用方式其實更為重要，並提供以下3點建議：

1. 別用清水直接沖洗雞蛋

蛋殼上有毛細孔，若以清水沖洗，可能會將表面的沙門氏桿菌或其他細菌一併沖入蛋內，建議在下鍋烹煮前再清洗即可。

2. 雞蛋一律冷藏保存

香港氣候炎熱，所有雞蛋都應冷藏保存，一旦雞蛋回到常溫狀態，就不要再放回冰箱（雪櫃），應盡快使用完畢。

3. 盡量食用全熟蛋

部分雞蛋在母雞體內就已經帶菌，這類細菌洗不掉也不一定能從外觀辨識，例如常見的沙門氏桿菌就很可能成為感染源，必須加熱至70度以上，才能有效殺滅，建議將雞蛋煮至全熟後再食用，才能確保食用安全。

雞蛋做成炒蛋 比蒸蛋更適合吞嚥困難長輩

傅裕翔提到，雞蛋除了有著豐富蛋白質外，還是人體非常優質的氨基酸來源（PDCAAS-1最高評級），有助肌肉修復與消除疲勞，且雞蛋能做的料理也十分豐富，例如簡單又美味的英式炒蛋，本身黏度比粥低，內聚力也比蒸蛋更佳，嚥入喉而不鬆散，很適合有吞嚥困難的長輩食用。

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