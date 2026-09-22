氣炸鍋≠冇油煙！錯1步油煙飆升1525倍！專家教正確用法+用完必洗

氣炸鍋雖能減少用油量，使用不當仍可能影響室內空氣品質。近日有網友發文指使用氣炸鍋時PM2.5飆升，引發熱議。專家提醒，使用氣炸鍋應放在抽油煙機下方並開啟抽風設備，同時控制烹調溫度、慎選食材並確實清潔殘渣。



近日有網友在Threads發文指出，使用氣炸鍋時會大量釋出PM2.5微粒，貼文獲得4萬人按讚，引發網友熱烈討論。不少使用者留言表示，開啟氣炸鍋後室內PM2.5數值明顯上升，也讓氣炸鍋使用時的空氣品質問題受到關注。

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台灣長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平表示，氣炸鍋主要利用風扇產生旋風效果，將超高溫熱氣往下貫穿，並透過空氣導流循環讓食物變得酥脆。運作過程中，出口處會噴出強大氣流，水霧可能被噴到較遠處，內部的細懸浮微粒也可能隨著氣流排出，進而影響室內空氣品質。

台灣無毒教母譚敦慈曾在節目《祝你健康》中提醒，氣炸鍋並不代表完全沒有油煙。她指出，研究發現，在未開抽油煙機的密閉套房中使用氣炸鍋烹調香腸，油煙濃度竟是開啟抽油煙機情境下的1525倍，因此建議使用氣炸鍋時應放在抽油煙機下方，並確實開啟抽風設備。

除了空氣品質，食材選擇也是使用氣炸鍋時需要注意的地方。譚敦慈指出，高澱粉類食物如薯仔、番薯、麵包，以高溫烹調可能產生丙烯醯胺；香腸、培根、五花肉等肉類及高油脂食材，則可能產生異環胺。此外，她也不建議蔬菜以氣炸鍋高溫烹調，認為水煮方式較能保留營養。

譚敦慈表示，氣炸鍋並非完全不能使用，首先應注意烹調溫度，不要高於130度，她自己習慣設定在120度。雖然低溫烹調所需時間較長，但相對較不容易產生有害物質。她強調，高溫烹調可能產生許多有害物質以及老化因子，因此控制溫度相當重要。

最後，使用完氣炸鍋後也別忘了清潔。譚敦慈提醒，烹調過程中噴濺的食物殘渣應確實清理，若沒有清除，下次使用時殘渣可能產生有毒物質，進而對健康造成威脅。

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