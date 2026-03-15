海鮮解凍｜急凍魚蝦放雪櫃解凍營養流失逾1/3　醫教3招正確退冰法

海鮮買回家後，到底該如何保存與解凍，才能保持食材的新鮮度呢？許多人經常會將蝦子及魚肉放入冷凍庫，並在烹調前改放至冷藏解凍，然而專家指出，「冷藏解凍」的方法容易滋生細菌，而且口感也會變差，建議使用流水快速解凍後，立即下鍋烹煮，才能讓肉質和營養成分維持在最佳狀態。



冷凍海鮮別再直接放冷藏退冰！

一名網友在Facebook社團「家常菜」中發文，表示自己前幾天把冷凍的蝦子拿到冰箱（雪櫃）退冰，結果煮起來口感卻粉粉的，另外還有虱目魚一片流水退冰，一片放冰箱退冰，煮過後也都變得很乾柴，於是詢問

冷凍的海鮮到底要怎麼退冰，做起來才不會柴呀？

貼文引起熱烈討論，多數人建議流水把冰塊沖開後，就要馬上下鍋烹煮，不能長時間退冰：

「不適合長時間解凍的海鮮，拿出冷凍室之後，蝦直接沖水，分開就下去烹調，魚片也是」

「沖水表面洗淨就好，不用沖到完全退冰即可料理」

「蝦流水解凍，有分開了就要先拿起來旁邊放置。魚也是流水解凍，微退冰後就抺鹽，海鮮都不要等完全解凍之後再調理，有微冰時就可以開背抺鹽蔥薑水酒了」

「冷凍生蝦要吃的時候直接隔袋流水退冰（5分鐘內）不要退的太徹底，只要殼稍微軟就好」



相關文章：揀海鮮貼士｜魚肉是否新鮮輕按1部位！台灣食藥署教5海產選購貼士

+ 6

還有養殖業者留言分享：

「蝦子從冷凍庫拿出來是不需要長時間退冰的，只需要將外殼上的結冰用流水沖洗一下即可下鍋調理，烹煮時間跟水也不要太多太久，如果這樣吃起來還是沒有彈牙的口感，表示買到的蝦子原本就不新鮮了」



至於魚肉部分：

「魚片也是不需要長時間退冰的，用流水沖洗一下即可下鍋，煎魚用中小火熱鍋冷油（鍋熱了油才下魚），魚肉朝下關小火慢煎，鍋內油爆生音變小了表示可以翻面，最後將鍋子傾斜讓魚跟油分開瀝油，等鍋子稍微冷卻了再把魚鏟起出鍋」



專家教1招正確解凍，肉質Q彈鮮嫩無腥味

事實上，台灣腎臟科醫師江守山曾在Youtube頻道「健康好生活」指出，有些人會在料理之前，把魚肉放到冷藏退冰，但這樣可能讓魚肉滋生細菌。他表示，有研究發現慢速解凍會造成解凍傷害，進而讓營養流失超過1/3，並失去Q彈的口感。因此海鮮必須進行快速解凍，可以採取極速冷凍、超低溫保存、極速解凍等方式。

江守山建議，烹煮魚之前，可以利用流動的水快速讓冷凍魚肉退冰、或是放置於解凍板，以及用微波爐解凍。他進一步解釋，極速解凍的魚肉較不容易產生細菌，且目前台灣市場上常見的國外冷凍蝦，即是採取急速冷凍，在捕獲的蝦子的當下，趁蝦子還是活的狀態就結凍成塊，如此一來，即使經長途航運，還是會比台灣漁港附近捕獲的海魚種更為新鮮。

相關文章：【扇貝冷知識】驚現200隻眼如超級望遠鏡 扇貝vs帶子如何分辨？👇👇👇

+ 9

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷凍海鮮別再直接放冷藏退冰！專家教1招正確解凍，肉質Q彈鮮嫩無腥味】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

