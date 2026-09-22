凍齡飲食｜57歲王菲如少女！公開戒5類食物清單　穩血糖=凍齡關鍵

華語天后王菲日前連續兩天現身阿那亞蝦米音樂節支持大女兒竇靖童，素顏狀態引發全網驚嘆。現年57歲的她雖然低調戴著墨鏡，但皮膚緊緻且氣色極佳，纖細的少女體態更是難掩光芒。



王菲平時極為重視保養與生活習慣，長期吃素的她早年最為人稱道的是「清腸巫婆湯」，全部用原型蔬果熬煮的湯不僅能吃得飽，據稱一周可以瘦好幾公斤，許多人至今依舊仿效她的減重飲食，她平常重視保濕、維持平和心態與進行慢運動外，也是維持體態的方法。

明星御用健身教練顧又銘曾為王菲訂製飲食，他分享王菲多年來忌口的5類食物清單，認為這應該是她「慢老回春」的關鍵。

1. 不吃餅乾

王菲平時絕不吃餅乾，即使產品標榜無糖、高纖維或高蛋白也一律避開。因為市售餅乾常含有隱藏油脂與糖分，熱量容易超標。

2. 拒絕減脂零食

她也拒絕減脂零食，因為這類食品常含有代糖、糖漿或麥芽糊精，過度依賴加工食品會增加熱量與糖分攝取，對體態維持極為不利。

3. 不吃風味乳酪

乳製品選擇上，王菲不吃風味乳酪或優酪乳，這類產品通常添加香料與增稠劑，她偏好成分單純的無糖乳酪再自行搭配水果或堅果。

4. 不吃精製麵包

精製麵包也是她的忌口對象，特別是含油脂與糖分較高的小餐包或甜麵包，容易累積熱量卻缺乏飽足感。

5. 不吃營養軟糖

市面上有些以軟糖型式的維生素營養軟糖，王菲也從不吃這些，顧又銘說，這類產品含糖量高，若標明是低糖無糖則又添加人工甜味劑，都不健康，營養素來源還是放回天然食物才是長期維持健康的正軌。

台灣衛福部台中醫院耳鼻喉科張進芳醫師表示，王菲避開的5類食物共同方向就是減少高糖、高油脂與高度加工食品。他認為，王菲本身具備極佳身體素質且非常自律，是她比一般人看起來年輕的重要原因。

而她拒吃加工食物，原則上含糖食物會引發身體慢性發炎與血糖不穩定，造成老化。此外，如香腸、火腿等醃製品含有亞硝酸鹽，會產生自由基耗費能量排除廢物，油炸食品的高氧化壓力也會造成身體嚴重負擔，加速細胞衰老。

相關文章：阿嬌鍾欣潼減肥秘訣！3材料自製青瓜水 營養師3提醒避免血糖飆升👇👇👇

+ 8

代糖加速大腦老化1.6年，人工色素破壞神經通道

張進芳醫師表示，根據2025年發表於美國神經醫學學會官方期刊《Neurology》的研究指出，攝取高劑量人工甜味劑如阿斯巴甜、三氯蔗糖者的記憶力退化速度比常人快62％，大腦老化約1.6年，其原因可能與代糖破壞腸腦軸並引發神經慢性發炎有關。

張進芳醫師也提到，加工食物使用人工色素，則會形成氧化壓力，和細胞老化密切相關，這在2023年《Food Research International》的文獻中已被廣泛探討。

而含糖量高的加工食品，則會引起高級糖化終產物AGEs而導致老化。張進芳醫師表示，2025年發表於《Antioxidants（抗氧化劑期刊）》的研究顯示，攝入過多人工香料與加工高糖食品會形成AGEs。

這會導致真皮層厚度降低，造成膠原蛋白失去彈性而硬化脆化，進而引發細胞發炎與衰老循環。這是細胞喪失再生能力的核心關鍵。因此建議飲食應以原型食物為主，減少對人工調味料的依賴。

穩定的血糖是凍齡關鍵，醫師解析糖化壓力危害

張進芳醫師分析，當攝取加工食品時，其精緻糖分會讓人體吸收過快，導致瞬間血糖飆高再降低。這種不穩定的波動長久下來會使糖化血色素偏高，造成身體老化。

即便空腹血糖正常，血糖波動過大仍會增加抗氧化壓力。因此，即便喝牛奶也應適量，避免乳糖攝取過多。選擇未經調整的原始食材，才能讓身體更有效地運用營養成分。

雖然名人難免比一般人更有財富使用醫美療程來維持年輕美麗，但是張進芳醫師認為，王菲不吃風味加工品，而是直接食用天然原型，避開精緻甜點與加工零食能降低身體負擔，確實有助延長外表的「保鮮」，大家可以學學。

相關文章：凍齡早餐｜51歲林志玲公開隔夜燕麥食譜 營養師3招微調效果更佳👇👇👇

+ 6

延伸閱讀：

日本專家大推7天穩血糖方法！大餐前這樣喝蘋果醋調節血糖、助消化

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

