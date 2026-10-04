凍齡飲食｜林志玲吃番茄抗衰老　營養師教配搭3招生熟功效大不同

51歲林志玲升格為媽媽後，狀態依舊優雅、窈窕又耀眼，凍齡保養哲學也一直是許多熟齡女性關注的焦點。



她過去更曾在社群分享，當了媽媽後，很難像蔡依林一樣晚上九點前就寢，因此更重視日常「食補」；其中，她最喜歡的抗老食材之一，就是酸甜好入口、料理變化性高的「番茄」。究竟超級食物「番茄」營養價值為何？日常該怎麼吃，現在一起來了解。

林志玲最喜歡的抗老食材之一，就是酸甜好入口、料理變化性高的「番茄」。（chiling.lin@IG）

51歲林志玲凍齡秘密是「番茄」

對熟齡女性來說，想要維持年輕好氣色，除了仰賴瓶瓶罐罐的保養品，日常餐桌上的選擇、樂觀的心態與運動習慣更是關鍵。林志玲不只有著自律的飲食規劃與運動習慣，日常更將「番茄」視為抗老加分要素！番茄之所以被視為抗老食材代表，關鍵就在於它富含茄紅素、維生素（維他命）C、鉀離子與膳食纖維，有助於對抗氧化壓力帶來的影響，也能從循環、代謝到腸道健康多方面支持身體狀態。尤其對生活忙碌、作息難以完全規律的媽媽或上班族來說，番茄絕對是抗老飲食首選。

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「番茄」是抗老超級食物

番茄被譽為超級食物，並非沒有道理！紅色視覺呈現的焦點營養「茄紅素」屬於類胡蘿蔔素，具有抗氧化特性，研究指出其清除單態氧的能力可高於維生素E與β-胡蘿蔔素，因此常被視為番茄養膚與抗老價值的核心；另外，番茄本身含有膳食纖維、維生素C、鉀、葉酸與植化素等營養成分，維生素C有助於膠原蛋白形成，鉀則與體內水分與鈉鉀平衡有關。因此對女性來說，番茄不只具備抗氧化力、有助於維持腸道蠕動、穩定血糖，也能進一步幫助改善肌膚暗沉、彈性流失、疲憊感以及日曬後修護。

番茄生吃、熟食營養價值大不同

然而許多人不曉得，其實番茄生吃、熟食各有優勢！若是小番茄、牛番茄切片入沙拉（沙律），能較完整保留怕熱的維生素C，適合當作餐間點心，補充水分、酸甜感與清爽飽足感。對想要提亮氣色、增加日常蔬果攝取量的人來說，生食番茄是最簡單的入門選擇。

但若目標是補充茄紅素，熟食番茄反而是更好的選項。茄紅素存在於番茄細胞結構中，加熱有助於釋放，而茄紅素本身屬於脂溶性營養素，與油脂一起烹調更能提升吸收效率。更有研究指出，番茄與橄欖油一同烹調後，血中茄紅素濃度明顯提升，如此也印證了「熟番茄＋好油」是更有效率的抗老吃法。

日常番茄營養餐推薦

日常想把番茄吃得更有保養效率，關鍵在於搭配「蛋白質、好油脂與高纖蔬菜」。像番茄炒蛋、番茄雞肉，就是最容易執行的增肌減脂組合，酸甜番茄能提升料理風味，也能讓雞蛋、雞肉吃起來更清爽有飽足感。

若想加強護心與抗發炎飲食管理，則可將番茄與鯖魚、鮭魚（三文魚）一同燉煮，透過魚類油脂與橄欖油幫助脂溶性茄紅素吸收，做成意式茄汁燉魚，既有滿足感又不厚重。

而想提升膳食纖維攝取，也能把番茄搭配黑木耳、綠花椰菜（西蘭花）做成溫沙拉，最後淋上少許特級初榨橄欖油與黑胡椒，清爽、飽足且低負擔，是熟齡女性日常餐桌上最簡單的美容養生組合。

番茄養生常見問答

Q1：番茄每天吃可以嗎？一天吃多少比較剛好？ A：一般健康成人可以將番茄納入每日蔬果攝取，小番茄約10至15顆、牛番茄約1顆即可作為日常份量。若本身容易胃酸倒流、胃潰瘍或腸胃敏感，建議避免空腹大量食用，也不要一次吃過多，以免酸度刺激腸胃。熟齡女性可將番茄分散在早餐沙拉、午餐配菜或晚餐湯品中，更容易長期執行。 Q2：想抗老養膚，番茄生吃好還是煮熟比較好？ A：兩種吃法各有優勢。生吃番茄能保留較多維生素C，適合想補充蔬果、水分與清爽飽足感的人；若目標是攝取茄紅素，則更建議熟食，像番茄炒蛋、番茄湯、茄汁燉魚都很適合。由於茄紅素屬於脂溶性營養素，料理時可搭配橄欖油、酪梨油（牛油果油）或魚類油脂，幫助吸收效率更好。 Q3：番茄適合減脂、控糖或熟齡女性吃嗎？ A：番茄熱量低、含水量高，又含有膳食纖維，是很適合減脂期與熟齡女性的日常食材。建議搭配雞蛋、雞胸肉、豆腐、鮭魚等蛋白質一起吃，能提升飽足感，也避免只吃蔬菜導致營養不均。若有控糖需求，建議選擇原型番茄，少吃加糖番茄汁、番茄醬或加工茄汁料理，才不會額外攝取過多糖分與鈉。 Q4：番茄什麼時候吃最適合？晚上吃會不會影響消化？ A：番茄沒有絕對限制食用時間，白天可作為餐間點心，晚餐則適合做成溫沙拉、番茄湯或茄汁燉菜。若容易胃酸倒流、脹氣或睡前腸胃不適，建議避免睡前大量生吃小番茄，可改成晚餐時少量熟食搭配蛋白質與蔬菜。對忙碌上班族來說，晚餐用番茄入菜，比單吃水果或零食更有飽足感。 Q5：番茄不能和哪些食物一起吃？有什麼族群要注意？ A：一般飲食中，番茄與雞蛋、魚肉、橄欖油、綠花椰菜等食材搭配都很安全，也能提升餐點營養完整度。不過腎臟疾病患者若需限制鉀攝取，應先依照醫師或營養師建議控制份量；胃食道逆流、胃酸過多者，也不建議空腹大量食用。若選擇罐裝番茄、番茄醬或市售番茄湯，則要留意鈉含量與添加糖。

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