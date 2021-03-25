雞翼食譜｜茄汁雞翼15分鐘煮好　自製醬汁茄汁比鮮茄更有營養？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-25 19:59

去茶餐廳食下午茶，不少人愛吃雞翼薯條，不過兩種炸物都比較乾身，通常都要沾醬，幸好侍應都會遞上一支茄汁。既然食雞翼會蘸茄汁，你又有否試過煎雞翼時連茄汁煮呢？茄汁雞翼就是將皮脆肉嫩的雞翼，每隻都均勻地拌炒至沾滿酸酸甜甜的茄汁，吃起來味道更好。

茄汁雞翼的做法十分簡單，撇除醃肉時間的話，15分鐘內必可完成，只要煎雞翼、調好茄汁，於鑊中拌勻即成。煎雞翼不一定要撲粉，這次就因為想快而直接煎，但對新手而言，撲粉會較易控制，色澤也更好。若沒有撲粉，就更要避免用大火煎雞翼，否則待外皮煎到焦燶，雞翼裡的肉都未必熟透。

雞翼煎至金黃色又不會太焦，再蘸上橙紅色的茄汁，看著看著就想吃。

至於茄汁，不是直接將現成茄汁拌雞翼便行，也加入了其他調味料去調節酸甜度，如加醋與喼汁去增加酸味，以及加冰糖增甜。冰糖本身較難融化，建議買比較小粒的，或是下鍋前先將它敲細，好讓它較易融化。若家中沒有冰糖，用普通砂糖也好，但煮這類有汁的菜式，冰糖掛汁度會較強，醬汁看來也更亮澤。

各位可按口味增減醬汁的材料，醬汁調多些少也沒有關係，以便雞翼上碟後仍有汁可蘸，或用來下飯。

茄汁雞翼食譜

健康小貼士：

番茄以抗氧化劑「茄紅素」高見稱，有營養師指出，番茄醬和茄汁的茄紅素含量，原來遠比生番茄還要高，分別是32.5毫克和16.7毫克，不過選取番茄汁時，就要留意其鈉含量和添加劑，盡量以低鈉為佳。

攝影、攝錄：陳嘉杰、蕭文學

剪接：黃卓敏

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