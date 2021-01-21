【蠔油雞翼食譜】15分鐘入門級雞翼新手必學　鹹鮮惹味送飯一流

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-01-21 21:00

雞翼的煮法，之前已經示範過很多，但居然忽略了如此簡單的蠔油雞翼，它屬於入門級做法，所需時間短，步驟少，而且夠惹味，一次過可以撈幾碗飯！

蠔油的鹹鮮味，跟不少食材都合得來，除了海鮮等等，就連雞翼都是不錯的選擇，大人小朋友都會喜歡。筆者煮過不少燜雞翼，當中尤其推薦新手煮蠔油雞翼，材料極簡單，煎香雞翼後，加蠔油汁與其他調味燜熟就行。食譜內寫到用1.5湯匙蠔油，但由於每種品牌的蠔油配方有異，鹹淡度亦不同，有時用同等分量可能都會太鹹，建議大家上桌前先試味再按口味調節，或是分次加入蠔油。

煎香了的雞翼，經燜煮過後更加惹味，充滿蠔油香，佐飯一流。

如果想蠔油汁更能掛在雞翼上，可以加些生粉水；若想雞翼色澤更深，則建議下老抽，但並非必須。這次的蠔油雞翼算是入門級的雞翼食譜，如果你想再進階一點，也可試試薯仔燜雞翼（下文有食譜），做法大致相同，但就要先炒薯仔，並且延長燜煮時間。

蠔油雞翼食譜

健康小貼士：

雞翼的皮雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠原蛋白，令肌膚保持彈性。而且雞肉強腰健胃、溫中益氣，只要適量食用可增強抵抗力。而蠔油普遍鈉含量高，即使坊間有些低鈉蠔油，一湯匙至少也有逾450毫克鈉，佔全日建議攝取量的3成左右。為健康著想，建議盡量選取少添加劑的蠔油。

攝影、攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：梁惠怡

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