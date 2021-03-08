【三餸一湯食譜】蘆筍炒蝦仁+檸檬蒸烏頭+韭菜盒子+芫荽皮蛋魚湯

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-08 14:26

天氣窄暖還寒，街上花路處處，可見春天已經到來！身體亦需因時節轉變而改變飲食習慣。中醫角度上看，認為春天多吃綠色食物及辛溫食物，有助養肝及生發陽氣散體寒，以下的三餸一湯以當造的綠色辛溫食物為主題，助升發體內陽氣。

春天當造蔬菜三餸一湯：蘆筍炒蝦仁、鹹檸檬蒸烏頭、韭菜盒子、芫荽皮蛋鯇魚湯

三餸一湯：蘆筍炒蝦仁、鹹檸檬蒸烏頭、韭菜盒子、芫荽皮蛋鯇魚湯

春天是蘆筍的當造季，對比其他月份出產的更為爽口多水。優質的蘆筍吃起來無渣、爽口，水分豐富的蘆筍愈為新鮮，若果不是買回來即煮的話，建議開一盆水，把蘆筍垂直放好，水深剛好浸住最底的切口部分，好讓它吸收水分，保持新鮮。

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蘆筍炒蝦仁食譜

鹹檸檬蒸烏頭的準備步驟少，回家只需要切切薑蔥、準備蒸魚用的豉油，上碟前再淋上豉油便可。購買時應選擇一斤以上的大烏頭才好吃，因為大烏頭的油脂較多，肉質結實，同時亦比較甘香。

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鹹檸檬蒸烏頭食譜

春收的韭菜特別肥美，著名小吃韭菜盒子自然成了春季的應節食品，要品嚐鮮嫩的韭菜，要趁新鮮買回來盡快後烹調。傳統的韭菜盒子餡料有剁碎的韭菜，炒碎的雞蛋或絞碎的豬肉等，以下的懶人方法，以春卷皮包餡後煎香，外脆內軟的質感別有風味。

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據中醫指，春天應多吃辛味和甘味食物，令人體順應自然界春天陽氣初生的特性，準備升陽氣散寒。而芫荽屬辛溫食物且有健胃消食之用，配以豆腐、皮蛋等食物一同進食的話，對腔潰瘍、胃潰瘍、生瘡及口臭人士影響不大。

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