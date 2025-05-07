木瓜雪耳糖水食譜｜滋陰潤肺功效、保護嫩滑肌膚抗冷氣

木瓜雪耳糖水食譜｜一啖啖，膠原蛋白，滋陰潤肺，別以為那只是秋冬才吃的甜品，只有秋冬才需要為乾燥肌膚補水。其實，夏天經常待在冷氣間，又受猛烈陽光的蹂躪，皮膚早已受不了，身體更需多點滋潤。一碗做法零難度的糖水，是時候要學懂了！攝錄：李啟康



木瓜揀那一種？雪耳又如果處理？

木瓜雪耳糖水，很甜很潤，還很「膠」，都拜雪耳所賜，那點點糊口的感覺，代表着可讓你的肌膚修復再生，充滿彈性。煲煮前，須把雪耳浸泡，半小時後，便會發脹至兩倍左右，去掉硬椗，搣碎，便可放進鍋內。木瓜，最好選作生果、較熟的那種，做法不用煮太久已很鮮甜。中國長長的青木瓜，還是留來煲湯吧！

除了木瓜和雪耳，我還喜歡加點南北杏，一來愛堅果的嚼勁，二來還有生津開胃，平喘止咳的功效。有人會先把杏仁磨成杏汁再煮，我則喜歡原粒放，乾淨俐落。

木瓜雪耳糖水食譜

食譜 木瓜雪耳糖水（煲） 材料 木瓜1個（中）、雪耳1個、南北杏適量、水6-7碗、冰糖5粒（約30-40克） 做法 1. 杏仁浸泡10分鐘；雪耳用水浸泡15-30分鐘。 2. 把雪耳擠乾水分，切去硬椗，搣碎。 3. 木瓜去皮切件。 4. 鍋內加水，大火煲滾後，放入雪耳、杏仁及木瓜。 5. 再煲至滾起，轉中小火，煲約30分鐘。 6. 加冰糖煮至完全融化即成。

木瓜雪耳健康小貼士：

木瓜，富含胡蘿蔔素、茄紅素、維他命C、鉀等，清熱潤肺、調理脾胃。與雪耳皆含豐富膳食纖維，有助排走毒素，改善便秘。作為平民燕窩的雪耳，更充滿膠原蛋白，可維持細胞健康完整，減少水分流失，保持肌膚彈性。

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