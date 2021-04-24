減肥｜早餐別吃甜食否則很易餓！遵循4原則每天提升500卡代謝率

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-24 15:02

有道說:「一日之計在於晨。」 早餐一定要吃！起床後1小時內食用正確的早餐，基礎代謝會提升8% ∼ 10%，相當於每天多消耗運動30分鐘至1個小時的熱量。根據研究，不吃早餐代謝降低至15%，且會增加肥胖、心血管疾病的機率，加快老化的速度。這是因為人在睡眠時，新陳代謝率很低，進食後腸胃開始蠕動，代謝才會恢復上升，所以早餐是恢復代謝速度的信號。以下是台灣人氣營養師宋侑璇幫大家整理出的早餐四原則，只要跟著吃對，每天至少提升500卡代謝率。

▼遵循4原則這樣吃早餐（點擊下圖看清👇👇👇）

醒後的關鍵1小時一定要吃早餐，不管你是否要執行減肥，按照以下準則進行，都可以提升代謝、一整天維持好精神。

1. 補充水分：睡醒馬上喝300-500cc 的溫熱開水，解除一整晚缺水的狀態。

2. 1小時完食：起床1小時內一定要吃早餐，啟動身體機能開始運作。

3. 早餐一定要吃的三種食物：全穀根莖類澱粉半碗，一至兩份固體蛋白質，一碗熟的蔬菜。

4. 早餐三不

不吃冰：體溫升高1度，基礎代謝率會提高6-8%，相對的，吃進冰冷的食物，也會讓代謝降低。剛起床時體內的代謝是緩慢的，應該吃進熱食讓身體代謝復甦，如果這時候吃喝冰冷的食物，必定使體內血流更加不順、代謝更加緩慢。要記得，人體永遠喜歡溫暖的環境，身體溫暖，代謝循環才會正常，氧氣、營養及廢物等的運送才會順暢。所以把冰咖啡換成熱咖啡、冰奶茶換成無糖熱豆漿吧！

不吃甜：早上空腹時，所有甜的食物都不建議食用，例如蛋糕、果醬、奶茶、加糖豆漿、含糖咖啡、芋頭麵包、紅豆麵包等，甚至水果也不建議在一早空腹的時候食用。早上起床時，血糖是一整天最低的時候，吃什麼都吸收很快，尤其是糖，會造成血糖迅速上升，血糖上升後，身體就會趕快分泌大量胰島素，想讓血糖下降，血糖一旦下降了，你又會覺得好像餓了，這樣一來一回造成血糖震盪，就是我常常說的整天都被豬附身。

不生食：前面說過熱食可以促進代謝，那相反的，如果一早空腹就食用生冷的食物，就會讓代謝降低，而生食大部分都是冷的或冰的，所以也不建議一大早空腹食用。另外，沒有經過冷凍的生魚片，容易有寄生蟲疑慮，生菜為了要使保存期限延長，也會使用殺菌劑等化學藥品處理，吃多反而造成身體負擔。

瘦身加分秘訣 睡對時間有助分泌瘦體素

時常熬夜的你要注意了， 睡眠不足容易引起身體分泌過量的飢餓荷爾蒙（ghrelin），導致食欲增加，以至於不停叫外賣、吃宵夜。所以營養師宋侑璇建議睡眠時間調整到晚上 11:00以前，足夠的睡眠可讓身體正常分泌瘦體素（Laptin），有效控制食欲與代謝的荷爾蒙。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：別再惡性節食減肥了 營養師趙函穎分享健康減醣飲食秘訣及外食菜單】