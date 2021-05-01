健康飲食｜蔬果連皮打汁更有益！4款蔬果汁有助燃脂補鈣加通便

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-01 15:02

健康意識抬頭，愈來愈多人會自製蔬果汁養生，台灣營養師高敏敏每天早上也會為家人特調一杯蔬果汁。她推薦4款「帶皮蔬果汁」，各適合需要提升保護力、燃脂、補鈣、通便的族群。

▼4款「帶皮蔬果汁」（點擊下圖看清）👇👇👇

高敏敏提醒，製作蔬果汁時，蔬菜不要先切後洗，營養容易從切口流失。另外，腎臟病限鉀者，也不適合用生蔬菜打汁。

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1. 保護力特調：綠拿鐵

保留蘋果皮的高抗氧植化素，果肉、果膠促進蠕動，與富含維他命A的番薯葉兩者相乘，強化身體保護力。

材料：番薯葉100g、蘋果帶皮中型1顆、水250ml。

做法：蔬菜汆燙後與蘋果、水一同打汁，不濾渣，即完成。

2. 燃脂特調：黃拿鐵

鳳梨獨有的鳳梨酵素，可幫助消化身體囤積；若擔心鳳梨咬嘴，可於打汁前先浸泡鹽水，搭配甜椒、薑黃，降低GI值、更燃脂。

材料：黃甜椒100g、鳳梨125g、薑黃粉5g、水250ml

做法：甜椒汆燙後與蘋果、水一同打汁，不濾渣，撒上薑黃粉，即完成。

3. 補鈣精力特調

一杯鈣含量高達約650mg，滿足一日所需鈣含量的一半以上，很適合缺鈣的現代族群。

材料：黑芝麻2湯匙、小松菜100g、無糖乳酪90g、水120ml。

做法：小松菜汆燙後，加入全部食材攪打，即完成。

4. 順暢高纖特調

豐富膳食纖維加上堅果的好油脂，幫助消化順暢，香蕉皮的植化素讓營養更豐富，補充體內缺乏所需的營養。

材料：紅菜頭100g、帶皮香蕉半根、堅果一小撮、牛奶120ml、水100ml。

做法：全部食材洗淨後，一同攪打即完成。

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