【減肥】自製6款瘦身蔬果汁美白消水腫　健康減重超簡單！

想要減肥又不想可憐兮兮餓肚子，不少人都會用代餐奶昔來取代其中一餐，但其實可以用自己在家就能做的瘦身減脂蔬果汁來取代代餐，不僅省錢、健康還很好喝，能幫助瘦身外，有的還能排毒、美白、消水腫，一舉多得！快把以下6種超簡單的瘦身蔬果汁學起來，可以搭配早餐喝，也可以拿來代替晚餐當蔬果汁代餐。

6種超簡單瘦身蔬果汁（點擊下圖看清！）

+ 9 + 8 + 7

1. 雪梨奇異果汁

將一顆奇異果和一顆雪梨，削皮後切成塊狀放入榨汁機或食物處理機，加入100ml水打勻，最後再依個人口味加入少許蜂蜜調味即可，但要注意別貪甜放太多蜂蜜。

喝起來酸甜爽口的雪梨奇異果汁，能健脾生津，還能幫助消化、排毒並促進排便順暢。

2. 番茄檸檬汁

將一整顆番茄洗淨去皮後，切塊放入果汁機，加入200ml水打成番茄汁，再依個人口味將半顆或一顆檸檬擠壓出汁，與番茄汁混合並加入少許蜂蜜攪拌均勻。

番茄檸檬汁含有豐富維他命C和抗氧化力最強的茄紅素，能預防斑點、排毒美白，還能幫助降血壓。

鮮橙蘋果汁（Alice Pasqual, Matheus Cenali／Unsplash）

3. 鮮橙蘋果汁

準備橙和蘋果各一顆，個別去皮去籽切成塊狀，將兩種水果塊都放入榨汁機並加入少許水打勻，最後再加入少許蜂蜜調味。

鮮橙蘋果汁除了可幫助亮白肌膚，也有抗氧化、促進腸胃蠕動、提高免疫力等好處。

4. 香蕉青瓜汁

將青瓜和香蕉個別去皮切塊放入果汁機，加入適量水打勻即可，蜂蜜則可依個人喜好口味加或不加都行，不加蜂蜜喝起來口感會更清爽一點，但同時青瓜味也會比較重一些。

香蕉青瓜汁可清熱解暑，還能促進循環代謝，有利於排水消水腫，也能幫助降血壓。

5. 士多啤梨番茄汁

準備士多啤梨和小番茄各6顆，洗淨去蒂後對半切開，放入果汁機中，再加入200ml水一起打勻，最後加適量蜂蜜攪拌均勻即可。

紅艷艷的士多啤梨番茄汁可幫助養血養心，預防貧血，清熱生津，春夏喝正適合。

火龍果香蕉汁（Heather Ford, Maulik Sutariya／Unsplash）

6. 火龍果香蕉汁

將半顆火龍果和1根香蕉分別去皮切塊後放入果汁機，加入適量的水打勻，最後可再依個人喜好加上適量蜂蜜或乳酪調味。

火龍果香蕉汁除了幫助減肥，對肌膚也有很好的美容效果，還能潤腸、促進排便，預防便秘。

相關文章：【減肥】瘦身10個超實用秘訣 飯前飲杯水體重減幅增44％？

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】